Hubert Hurkacz obecnie musi przejść przez najtrudniejszą, ze swojej perspektywy, część sezonu. Polak na kortach ceglanych nie radzi sobie tak dobrze, jak w przypadku twardej nawierzchni czy występach na trawie. Po niedawnych porażkach obecnie Hurkacz jest na 15 miejscu w rankingu ATP. Wrocławianin tym razem będzie walczył w Madrycie.

Hubert Hurkacz – Richard Gasquet w II rundzie turnieju

Ze względu na wysoką pozycję w rankingu, Polak w pierwszej rundzie miał wolny los. W drugiej przeciwnikiem Hurkacza będzie Richard Gasquet (43. ATP). Francuz w swoim najlepszym czasie w karierze był tenisistą pierwszej dziesiątki światowych list. W turniejach wielkoszlemowych meldował się nawet w trzykrotnie w półfinałach, dwa razy w Wimbledonie (2007 i 2015) i raz w US Open (2013). W całej karierze brązowy medalista igrzysk w Londynie (2012) w grze podwójnej wygrał 16 turniejów w tourze ATP.

Faworytem spotkania jest z pewnością Polak. Obaj panowie mierzyli się ze sobą tylko raz, w 2021 roku. Podczas turnieju w Dubaju „Hubi” zwyciężył z Francuzem w dwóch setach 6:3, 6:4. Dodatkowo zarówno Hurkacz, jak i Gasquet, nie przepadają za graniem na mączce. Dlatego też wydaje się, że obecnie w lepszej dyspozycji jest polski tenisista.

Gasquet jest dziesięć lat starzy od Hurkacza (36 do 26 lat). Polak jest za to 13 centymetrów wyższy (196 do 183 cm). Piątkowe spotkanie odbędzie się na „Stadium” 3 madryckiego kompleksu obiektów tenisowych.

Gdzie oglądać mecz Hurkacza i o której godzinie?

Transmisja meczu Hubert Hurkacz – Richard Gasquet obędzie się w TV na kanale Polsat Sport oraz online na Polsat Box Go. Początek spotkania planowany jest na 15:30.

Pula nagród w turnieju Mutua Madrid Open wynosi aż 7,7 mln euro.

