Magdalena Fręch – Jessica Pegula. Gdzie i o której oglądać mecz polskiej tenisistki?

Magdalena Fręch po raz pierwszy w tym sezonie zdołała przebrnąć przez eliminacje do turnieju głównego. Łodzianka poszła za ciosem i po wyeliminowaniu Serbki Olgi Danilović oraz Hiszpanki Aliony Bolsovy, w I rundzie Mutua Madrid Open uporała się z Włoszką Jasmine Paolini (6:2, 6:2). W piątek wyzwanie będzie dużo poważniejsze, bo po drugiej stronie siatki stanie turniejowa „trójka” Jessica Pegula.

Trzecia tenisistka świata na drodze polskiej rewelacji

Nie ulega wątpliwości, że faworytką meczu II rundy w Madrycie będzie Amerykanka. Praworęczna tenisistka jest aktualnie na trzecim miejscu w rankingu WTA. Pierwsza rakieta USA w minionym sezonie dotarła do finału turnieju w stolicy Hiszpanii. Z Madrytu nie udało jej się jednak wywieźć trofeum, bo ograła ją Tunezyjka Ons Jabeur.

Obrończyni tytułu zabrakło jednak w turniejowej drabince. Tunezyjka nabawiła się kontuzji w meczu z Igą Świątek, podczas turnieju w Stuttgarcie. Uraz Jabeur może się okazać poważniejszy i jej kolejne występy na mączce stoją pod dużym znakiem zapytania.

Czym Pegulę może zaskoczyć Fręch? Łodzianka przyzwyczaiła do tego, że jest mocno nieobliczalną tenisistką. Pegula jest powtarzalna, ale może mieć problemy z ofensywnie nastawioną rywalką. Polka nie będzie miała zbyt wiele do stracenia, więc musi podjąć ryzyko. Skoro zdołała wedrzeć się do turnieju głównego, warto byłoby zapunktować solidniej, żeby poprawić miejsce w rankingu. Aktualnie Fręch zajmuje miejsce numer 100.

Magdalena Fręch – Jessica Pegula. O której mecz i gdzie oglądać?

Pojedynek polsko-amerykański nie rozpocznie się wcześniej niż o godzinie 17:00. Godzina rozpoczęcia może jednak ulec zmianie ze względu na wcześniejsze pojedynki zaplanowane na piątek.

Transmisję TV z meczu przeprowadzi telewizja Canal+ Sport 2. Ponadto dostępna będzie także możliwość obejrzenia starcia w serwisie internetowym Canal+ Online.

