Zaskakujące słowa Igi Świątek. Tym zajmie się po karierze

Od 4 kwietnia 2022 roku Iga Świątek znajduje się na czele światowego rankingu tenisistek. Raszynianka już w młodym wieku jest bardzo utytułowana. Mimo iż dopiero 31 maja skończy 22 lata, to na swoim koncie ma 13 wygranych turniejów WTA i 7 ITF. W trakcie swojej kariery Świątek trzykrotnie triumfowała na Wielkim Szlemie – dwa razy we French Open – 2020 i 2022 oraz US Open w 2022 roku.

Iga Świątek promuje czytanie książek

Poza tenisem Iga Świątek ma wiele zainteresowań. Ostatnio tenisistka poinformowała na swoim Instagramie, że już w tym roku przeczytała 5, albo 6 książek.

„Jak idzie Wam czytanie książek w tym roku? U mnie już chyba 5 albo 6 na liczniku (zgubiłam trochę rachubę). Z okazji Światowego Dnia Książki w linku w moim bio lub na stories, możecie pobrać do druku plakat promujący nasze wyzwanie. Przygotowaliśmy go razem z moim zespołem, bo odkąd ogłosiłam challenge, odezwało się do nas wielu bibliotekarzy czy księgarzy, a także szkół, że taki plakat może pomóc w promocji czytelnictwa. Śmiało pobierajcie, drukujcie i wykorzystujcie w bibliotekach i szkołach. Aaaa... no i przypominam też, że w moim profilu w zapisanych relacjach IGA reads znajdziecie moje recenzje książek” – czytamy.

Plany Igi Świątek po karierze

Kariera sportowca nie jest wieczna, szczególnie w tak wymagającej dyscyplinie sportu jak tenis. W wywiadzie na łamach „Tennis Channel” Iga Świątek wyznała, jakie ma plany na to, co zrobi po karierze.

Pierwsza rakieta świata wyznała, że bardzo lubi się uczyć, więc będzie szła w tym kierunku, kiedy zdecyduje skończyć ze sportem. „Skończyłam szkołę 2 lata temu i tęsknię za nauką. Na razie jednak wiem, że nie mogę wiele zrobić w tym kierunku, ponieważ moim priorytetem jest tenis i kariera” – powiedziała, cytowana przez Interię.

„Jestem prawie pewna, że po tym, jak pożegnam się ze sportem, zapiszę się na zajęcia. Ciekawi mnie świat, dlatego tak dużo czytam” – podkreśliła.

Iga Świątek gra na WTA Madryt

Teraz Iga Świątek znajduje się w Hiszpanii na turnieju WTA Madryt. W 1/4 finału pierwsza rakieta świata zmierzy się Petrą Martić. To spotkanie zaplanowano na środę 3 maja 2023 r. Zawodniczki na pewno nie wyjdą na kort przed godz. 20:00. Transmisję na żywo z tego turnieju można oglądać antenie Canal+ Sport.

