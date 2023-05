Iga Świątek – Petra Martić w WTA Madryt. Gdzie, kiedy oglądać? Transmisja TV, online

Iga Świątek na „mączce” to jeszcze lepszy rodzaj zawodniczki niż znamy ją na co dzień. Najlepsza zawodniczka świata po triumfie w Stuttgarcie, bardzo pozytywnie radzi sobie w Hiszpanii. Choć w ostatnim meczu Jekaterina Aleksandrowa sprawiła sporo kłopotów, to pochodząca z Raszyna zawodniczka pokazała swoją fizyczną i mentalną twardość.

Iga Świątek powalczy o półfinał turnieju WTA w Madrycie

W ćwierćfinale turnieju odbywającego się w stolicy Hiszpanii na Polkę czeka kolejna rywalka. Petra Martić to 33. rakieta świata. Chorwatka najwyżej w karierze plasowała się w styczniu 2020 roku, gdy okupowała 14. miejsce. Podobnie jak Świątek, tak i ona rozpoczęła rywalizację w turnieju dopiero od drugiej rundy. Pewnie pokonała Laurę Siegemund, by później potrzebować trzech setów na wygraną z Anną Kalinskają. Martić podchodzi do meczu także po pewnej wygranej nad wyżej notowaną Barborą Krejcikovą. Czeszka przegrała 3:6, 6:7, co stanowiło spore zaskoczenie.

Świątek podobnie jak nadchodząca rywalka bez problemów radziła sobie z poprzednimi rywalkami. Zaczęła od szybkiej wygranej nad Julią Grabher i podobnie błyskawicznego triumfu nad Bernardą Ferą. Ostatni mecz przyniósł Polce lekkich problemów, gdyż nieoczekiwanie do triumfu nad Aleksandrową potrzebowała trzech setów. W ostatnim z nich Świątek wróciła do standardowej, bardzo dobrej dyspozycji, zwyciężając ostatecznie 6:4, 6:7, 6:3.

Iga Świątek – Petra Martić. Gdzie oglądać? Transmisja TV, online

Obie panie tylko raz mierzyły się bezpośrednio. Podczas turnieju w Indian Wells w 2021 roku Polka pewnie zwyciężyła 6:1, 6:3. Mecz pomiędzy Igą Świątek a Petrą Martić odbędzie się w środę, 3 maja, nie wcześniej niż o godzinie 20:00. Transmisję TV z meczu przeprowadzi Canal+ Sport. Ponadto dostępna będzie także transmisja online w serwisie Canal+ Online.

