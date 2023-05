Zabawne słowa Igi Świątek o Robercie Lewandowskim. Polka wybrnęła w swoim stylu

Weronika Kudermetowa okazała się kolejną „ofiarą” Igi Świątek w drodze po finał turnieju zaliczanego do WTA Tour. Tym razem Polka zagra w finale Mutua Madrid Open, który jest rozgrywany na kortach ceglanych w stolicy Hiszpanii. Liderka rankingu WTA w sobotę zagra w o tytuł z pochodzącą z Mińska Aryną Sabalenką.

Iga Świątek zapytana w Madrycie o Roberta Lewandowskiego

Hiszpańscy dziennikarze wykorzystali okazję do obecności najlepszej tenisistki świata, żeby podpytać o innego słynnego Polaka na Półwyspie Iberyjskim. Mowa o Robercie Lewandowskim, który akurat w Madrycie jest przez piłkarskich kibiców... średnio lubiany.

Najlepszy snajper LaLiga i gwiazda FC Barcelony to jednak postać, która pojawiła się w rozmowie dziennikarzy ze Świątek. „Marca” nawiązała do wizyty Lewandowskiego podczas ubiegłorocznego finału na kortach Rolanda Garrosa. „Lewy” wspierał wówczas Świątek w drodze do drugiego w karierze wielkoszlemowego tytułu w Paryżu.

– Robert jest najbardziej znanym sportowcem w Polsce. Osobiście zawsze będę kibicować zespołom, w których występuje. Myślę, że jako Polacy jesteśmy dumni z tego, że Robert gra dla Barcelony. To najlepsza drużyna na świecie – szczerze przyznała Świątek.

Symboliczny ukłon w stronę kibiców Realu Madryt

Polska tenisistka po chwili dorzuciła jeszcze, uzupełniając swoje piłkarskie stanowisko. Nie zapomniała o Królewskich, których kibiców z pewnością można spotkać na trybunach turnieju, w którym w sobotę może triumfować Polka.

– Mam w zespole kibica Realu… Sport powinien jednak głównie łączyć, a nie dzielić. Dlatego nie będę mówić dokładnie, która drużyna jest moją ulubioną. Ale fakt, że Robert gra w Barcelonie, to po prostu świetna sprawa – skwitowała z uśmiechem tenisistka.

Świątek mierzyła się z Sabalenką kilkanaście dni temu podczas finału turnieju w Stuttgarcie. Wówczas liderka rankingu WTA pokonała drugą najlepszą tenisistkę w zestawieniu w dwóch setach (6:3, 6:4).

