O której mecz Iga Świątek – Aryna Sabalenka? Podpowiadamy gdzie oglądać transmisję online i w TV

Przed nami wielki finał WTA Madryt, w którym to zmierzą się Iga Świątek oraz Aryna Sabalenka. Dla Biało-Czerwonej będzie to wielkie wyzwanie. Nie tylko ze względu na klasę rywalki, ale także fakt, że wcześniej w tym turnieju nigdy nie dotarła dalej niż do półfinału.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka zagrają w finale WTA Madryt

Już samo dotarcie do ostatecznego meczu jest więc osiągnięciem, patrząc z tej perspektywy. Aby dostąpić szansy na zdobycie kolejnego trofeum, 21-latka musiała pokonać pięć innych tenisistek. Marsz do finału rozpoczęła od pokonania Julii Grabher. Następnie pokonała Bernardę Perę, Jekaterinę Aleksandrową, Petrę Martić i Weronikę Kudiermietową w półfinale.

W całym tym maratonie Polka oddała przeciwniczkom zaledwie jednego seta – Aleksandrowej. Podobnie świetnie szło jednak również Sabalence, która na swojej drodze rozprawiła się kolejno z: Soraną Cirsteą, Camilą Osorio, Mirrą Andriejewą, Mayar Sherif i Marią Sakkari. Tylko przedostatnia z wymienionych była w stanie urwać Białorusince jednego seta. To jednak Świątek uważana jest za zdecydowaną faworytkę finałowej potyczki. Jak dotąd mierzyła się z 25-latką 8 razy i wygrała 6 razy. Ostatnio między innymi w finale WTA Stuttgart pod koniec kwietnia.

Iga Świątek – Aryna Sabalenka. O której transmisja online i w TV?

W tegorocznej edycji turnieju w Caja Magica raszynianka nie zawsze miała szczęście, podobnie zresztą jak jej kibice. Jeden z meczów rozpoczynała na przykład po 22:00, co nawet na hiszpańskie standardy jest dość późną porą. Tym razem jednak kibice nie muszą się martwić i zarywać nocy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Polka i Białorusinka pojawią się na korcie już o 18:30.

Aby obejrzeć to spotkanie w telewizji, trzeba będzie włączyć Canal+ Sport. Ponadto transmisję przeprowadzi także serwis canalplus.com – specjalnie dla tych, którzy wolą oglądać sport w formie online.

Czytaj też:

Rafael Nadal zdradził plany na przyszłość. Kibice nie będą zadowoleniCzytaj też:

Iga Świątek nie chce polskich utworów na meczach. Dziennikarz zdradził, dlaczego