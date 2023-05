Iga Świątek zabrała głos po porażce z Aryną Sabalenką. Podsumowała swoje występy w Madrycie

Iga Świątek nie zwalnia tempa. Jej forma wciąż jest znakomita, a porażka z drugą rakietą świata nie oznacza spadku dyspozycji Polki, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że poprzedni finał w Stuttgarcie 21-latka ograła najlepszą tenisistkę z Białorusi. Wkrótce raszynianka będzie mogła polepszyć swój bilans zwycięstw w trakcie turnieju w Rzymie. Teraz przyszedł czas na podsumowanie ostatnich spotkań w stolicy Hiszpanii.

Droga Igi Świątek do finału Madrid Open 2023

Najlepsza tenisistka świata wróciła na właściwe tory po kontuzji, jakiej nabawiła się w trakcie Indian Wells. W drodze do finału turnieju w Madrycie pokonała odpowiednio: Julię Grabher, Bernardę Perę, Jekaterinę Aleksandrową, Petrę Martić i Weronikę Kudermietową. W decydującej grze niestety nie podołała zadaniu i uległa Arynie Sabalence, która po raz drugi triumfowała w rozgrywkach w stolicy Hiszpanii. Zaraz po zakończeniu ich meczu Polka pogratulowała zwyciężczyni.

– Gratuluję, Aryna. To był znakomity mecz. Zawsze prezentujesz intensywny tenis. Każde starcie z tobą jest dla mnie wyzwaniem. Zasłużyłaś na to zwycięstwo. Obie mamy kapitalny sezon, więc mam nadzieję, że czekają nas kolejne finały, w których się zmierzymy – wyraziła nadzieję z klasą nasza mistrzyni.

Iga Świątek podsumowała swoje występy w Madrycie

Porażka nie oznacza, że raszynianka jest nią podłamana. Przeciwnie, wyruszyła już do Rzymu, gdzie wkrótce stanie przed szansą zdobycia kolejnego trofeum. Kiedy emocje po Madrid Open 2023 opadły, Iga Świątek zdecydowała się na krótkie podsumowanie swoich występów w mediach społecznościowych.

„Kolejny tydzień i kolejny turniej za mną. Dużo wyzwań, dużo dobrych dni na korcie, świetne jedzenie i kawa. No i nowe wspomnienia do kolekcji – to zabieram ze sobą. Do zobaczenia w Rzymie!” – napisała raszynianka na Instagramie.

