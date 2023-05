Iga Świątek jednak zagra na Billie Jean King Cup? Zaskakująca decyzja organizatorów

W połowie kwietnia osłabiona absencją Igi Świątek i Magdaleny Fręch reprezentacja Polski przystępowała do eliminacji do finałów Billie Jean King Cup. By zameldować się w decydującej fazie zmagań Biało-Czerwone musiały pokonać Kazachstan, któremu przewodziła Jelena Rybakina.

Kazaszki wyszły w najmocniejszym zestawieniu, ich liderką była siódma rakieta świata – Jelena Rybakina, a poza nią w kwalifikacjach wzięły udział Julija Putincewa, Anna Danilina, Gozal Ainitdinowa i Żanel Rustemowa. Rywalki były mocniejsze i szybko rozprawiły się z Biało-Czerwonymi 3:0, co sprawiło, że reprezentacja Polski odpadła z rozgrywek.

Zaskakująca decyzja organizatorów Billie Jean King Cup ws. Polski

Jednak ostatecznie organizatorzy postanowili wyróżnić polskie tenisistki i wręczyć im tzw. dziką kartę na finały, które rozegrane zostaną w Sewilli.

Tym samym Polki dołączyły do zeszłorocznych zwycięzców – Szwajcarii, wicemistrzów – Australii i dziewięciu zwycięskich krajów z kwietniowych kwalifikacji – Hiszpanii, Czech, Francji, Kanady, USA, Włoch, Niemiec, Kazachstanu i Słowenii.

Baraże i losowanie Billie Jean King Cup

Z kolei kraje, które przegrały w eliminacjach, z wyjątkiem Polski, czyli Austria, Belgia, Brazylia, Wielka Brytania, Meksyk, Rumunia, Słowacja i Ukraina zmierzą się w barażach zaplanowanych na 10-11 lub 11-12 listopada.

Do tych ekip dołączy siedem drużyn, które wywalczyły awans z trzech regionalnych wydarzeń, a są nimi: Argentyna i Kolumbia (z Grupy I Ameryk); Japonia i Korea (z Grupy I Azji/Oceanii); oraz Węgry, Holandia i Szwecja (z grupy I Europa/Afryka). Miejsce Polski w barażach zajmie Serbia, która jest najwyżej finiszującą drużyną, która nie awansowała z grupy I Europa/Afryka w 2023 roku. Losowanie finałów i baraży odbędzie się w środę 24 maja.

