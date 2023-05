Łzy rozpaczy Rafaela Nadala. Ten film pokazuje, w jakim stanie jest Hiszpan

Po zdobyciu 22. tytułu wielkoszlemowego w ubiegłym roku, na kortach Rolanda Garrosa, wydawało się, że „Król Nadal” może zapanować w cyklu ATP. Pochodzący z Majorki Hiszpan zaczął mieć jednak coraz większe problemy zdrowotne. W efekcie sukces w Paryżu był ostatnim, który można zapisać po stronie wielkich w wykonaniu Rafaela Nadala.

Turniej na kortach Rolanda Garrosa bez obrońcy tytułu?

W ostatnich kilkunastu tygodniach Hiszpan regularnie pojawiał się w mediach społecznościowych, przekazując mało budujące wieści, odnośnie rezygnacji z kolejnych turniejów w tourze ATP. Nadal zrezygnował m.in. z występu w Monte Carlo, Barcelonie, Madrycie czy trwających zmaganiach w Rzymie.

Każdy z wymienionych przypadków to turnieje na kortach ceglanych. Nawierzchni, której Nadal jest wybitnym specjalistą. Niektórzy twierdzą, że największych w dziejach męskiego tenisa. Hiszpan na potwierdzenie tych słów sięgał aż po 14 tytułów mistrza podczas Rolanda Garrosa.

Może się jednak okazać, że Nadala zabraknie w Paryżu. Hiszpan co prawda wrócił do treningów, ale jedno z nagrań umieszczonych w mediach społecznościowych pokazuje, z jak dużym bólem musi zmagać się „Król Nadal”. Na nagraniu widać wręcz moment, w którym tenisista ociera łzy.

Novak Djoković może być najlepszy w historii

Coraz większe problemy zdrowotne Nadala oraz zakończenie kariery przez Rogera Federera sprawiło, że trzeci z „Wielkiej Trójki” tenisa męskiego, może wyśrubować rekord w liczbie wielkoszlemowych wygranych.

Novak Djoković na swoim koncie ma już tyle samo zwycięstw co Nadal (22) w Wielkim Szlemie. Ostatni sukces to tegoroczny Australian Open. W Paryżu „Nole” wygrywał dwa razy, w 2016 i 2021 roku. Mający 35 lat tenisista przy dobrym zdrowiu może jeszcze wygrać kilka wielkoszlemowych turniejów. Serb wraca do gry po kontuzji łokcia, którą szczęśliwie dla siebie i swoich fanów, zdołał w kilka tygodni wyleczyć.

