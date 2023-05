Hubert Hurkacz – Jeffrey John Wolf. O której mecz i gdzie obejrzeć? Transmisja TV i online

Ostatnie miesiące nie są najłaskawsze dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista poniósł kilka bolesnych porażek, które wyeliminowały go z poprzednich turniejów we wczesnych etapach. Wielu ekspertów wskazywało Polaka na jednego z faworytów do wejścia w grono finalistów podczas niedawnych zawodów w Monte Carlo oraz Madrycie. Ostatecznie w pierwszym z wymienionych odpadł na etapie 1/8 po meczu z Włochem Jannikiem Sinnerem, a w drugim w 1/16, przegrywając z Borną Coriciem. Czy nadejdzie czas na odkucie?

Hubert Hurkacz ma apetyt na triumf w Rzymie

Potencjał Huberta Hurkacza jest nie do podważenia. Tenisista, który w przeszłości szokował Polskę zwycięstwami w wielu pojedynkach, w których nie był stawiany w roli faworyta. Po raz ostatni zwycięsko wyszedł z turnieju ATP w Marsylii, który odbył się pod koniec lutego na twardej powierzchni w hali. To pozwoliło mu na awans w klasyfikacji generalnej ATP, jednak po jakimś czasie spadł i obecnie zajmuje 15. lokatę.

Dzisiejszy przeciwnik Huberta Hurkacza Jeffrey John Wolf sklasyfikowany jest na 54. miejscu rankingu ATP. W ostatnim czasie również miewał problemy z seriami zwycięstw. W Madrycie został wyeliminowany już w pierwszej rundzie przez Rosjanina Aleksandra Szewczenkę (93. ATP), przegrywając 4:6, 4:6. W Acapulco i Indian Wells również odpadał w pierwszych etapach. W kwietniu w turnieju w Houston dotarł do 3. rundy, gdzie przegrał z Holendrem Gijsem Brouwerem.

Hubert Hurkacz – Jeffrey John Wolf. Gdzie i o której godzinie transmisja TV?

Mecz Hubert Hurkacz – Jeffrey John Wolf w ramach turnieju ATP Rzym odbędzie się 13 maja nie wcześniej niż o godz. 12:30. Transmisję TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na sportowych kanałach Polsatu oraz online w platformie Polsat Box Go.