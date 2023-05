Magda Linette – Beatriz Haddad Maia. Gdzie i o której obejrzeć mecz? Transmisja TV i online

Magda Linette przez wiele tygodni nie umie zanotować serii zwycięstw. Od chwili pamiętnego Australian Open 2023, w którym dotarła aż do półfinału, Polka regularnie odpada w drugiej, trzeciej lub nawet pierwszej rundzie poszczególnych turniejów. Dobry początek zawodów w Rzymie daje nadzieję, że poznanianka nareszcie się przełamie i uda jej się dotrzeć do wyższych rund. Żeby to osiągnąć, musi przeskoczyć wysoko postawioną poprzeczkę.

Magda Linette przed trudnym zadaniem

Przeglądając ostatnie turnieje, w których udział brała Magda Linette, nietrudno dojść do wniosku, że jej zdecydowanie największym osiągnięciem było pokonanie wyżej notowanej w rankingu WTA Wiktorii Azarenki (17. WTA) 7:6 (3), 2:6, 6:4 w 1/16 finału zawodów w Miami. Później nadeszły zmagania w Charleston, gdzie w pierwszej rundzie dokonała odwetu na Rosjance Warwarze Graczewej (46. WTA) za porażkę w 1. rundzie turnieju w Austin. Niestety w drugiej uległa Amerykance Madison Keys (23. WTA) 2:6, 6:3, 1:6.

Następnie nadeszło źle zapamiętane Billie Jean King Cup, gdzie Polka przegrała z dwoma Rosjankami Julią Putincewą (51. WTA) 6:7, 3:6 i Jeleną Rybakiną (6. WTA) 4:6, 2:6. W ostatnim turnieju w Madrycie odpadła na drugim etapie, przegrywając ze wschodzącą gwiazdą tenisa, 16-letnią Mirrą Andriejewą (146. WTA) 3:6, 3:6. Zawody w Rzymie 31-latka zaczęła od pokonania Czeszki Lindy Noskovej (54. WTA) 7:6 (4), 6:1.

Jej dzisiejsza przeciwniczka Brazylijka Beatriz Haddad Maia (15. WTA) w Madrycie również została pokonana przez wcześniej wspomnianą 16-latkę już w pierwszej rundzie 6:7 (6), 3:6, natomiast zawody w Rzymie rozpoczęła od triumfu nad Rumunką Eleną Gabrielą Ruse 6:2, 6:3. 26-latka jest faworytką starcia z naszą reprezentantką, jednak nic nie wskazuje na to, by Polka miała się jej poddać.

Magda Linette – Beatriz Haddad Maia. Gdzie i o której obejrzeć mecz?

Mecz Magda Linette – Beatriz Haddad Maia odbędzie się w sobotę, 13 maja nie wcześniej niż o 13:00. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Canal+Sport, a także online w platrformie Canal+Online.

