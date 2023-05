Kapitalna walka Magdy Linette! To był mecz na najwyższym poziomie

Dzisiejszy dzień nie był łaskawy dla tenisistów i tenisistek, którzy przyjechali do Rzymu. Pogoda przez długi czas dawała o sobie znać, a z nieba padał rzęsisty deszcz. Kilka spotkań zostało przerwanych, a Magda Linette musiała na swoją kolej poczekać kilka godzin. Ostatecznie mecz Polki z Brazylijką Beatriz Haddad Maią się odbyło, choć nie było to łatwe.

Walka w deszczu na niekorzyść Magdy Linette

Już od początku meczu kibice byli świadkami bardzo zaciętej rywalizacji pomiędzy oboma tenisistkami. Magda Linette bardzo skutecznie utrzymała swoje podanie i nie dała się przełamać, wychodząc na prowadzenie. Przez trzy następne gemy, to jej przeciwniczka była górą, najpierw wygrywając swojego asa serwisowego, a następnie przełamując poznaniankę. W trzecim bardzo skutecznie wykorzystała ustawienie Polki i bezbłędnym serwisem wykończyła swoją pracę. Magda Linette poczuła, że zbliżają się kłopoty i próbowała przyłożyć się mocniej do pracy. W swoim gemie serwisowym była bardzo blisko bycia przełamaną, ale po stanie równowagi zdołała wygrać drugiego gema w tym meczu.

Niestety nie umiała pójść za ciosem i kolejnego gema Brazylijka wygrała do zera. Na szczęście siódmego Magda Linette wygrała, oddając rywalce tylko jeden punkt. Jej szczęście nie potrwało długo, ponieważ Haddad Maia znów pokazała klasę, wygrywając do zera. Tablica wyników pokazywała już 5:3. Wówczas poznanianka wzięła się do pracy. Najpierw nie dała uciec przeciwniczce i znów złapała kontakt, a następnie udało jej się przełamać Brazylijkę i wyrównać stan seta! Niestety przy swoim gemie serwisowym sama została przełamana i inicjatywa znów była po stronie przeciwniczki. Ostatecznie set zakończył się wynikiem 7:5 dla Beatriz Haddad Mai.

Beatriz Haddad Maia pokonała Magdę Linette

Drugą partię Magda Linette rozpoczęła gorzej, niż prawdopodobnie sama się spodziewała. Brazylijka przełamała ją bez straty punktu. Niestety taki stan rzeczy nie uległ zmianie również w drugim gemie. Beatriz Haddad Maia wygrała go, nie dając żadnych szans Polce. Nie był to efekt błędów Polki, a znakomitej gry Brazylijki. W trzeciej odsłonie drugiego seta dała Polce zdobyć zaledwie jeden punkt i tablica wyników pokazywała już 3:0. Nic się nie zmieniało poza wynikiem na korzyść rywalki Magdy Linette. Brazylijka pewnie wygrała swojego gema serwisowego, a Polka poza jedną akcją, nie umiała znaleźć sposobu na jej pokonanie.

W kolejnym gemie zobaczyliśmy doskonałą walkę. Brazylijka znów była bliska przełamania Polki, ale tym razem nie dała rady i w ten sposób poznanianka wygrała pierwszego gema w tym secie. W grze Haddad Mai pojawiła się nerwowość i po długiej wymianie została przełamana przez Magdę Linette. 31-latka złapała rytm, gdyż swojego gema serwisowego wygrała do zera i z wyniku 4:0 zrobiło się już 4:3. To mógł być powrót z piekła do nieba Polki, która znów była bliska przełamania Brazylijki, ale przez błędy nie dała rady. Magda zdołała utrzymać serwis i złapała kontakt na 5:4. W dziesiątym gemie Beatriz Haddad Maia zamknęła mecz.

