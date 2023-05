Niespodzianka w ATP Rzym. Hubert Hurkacz nie przetrwał kryzysu

Hubert Hurkacz walczy o triumf w ATP 1000 Rzym, w którym został rozstawiony z „czternastką”. W pierwszej rundzie wrocławianin otrzymał tzw. wolny los i swoje zmagania rozpoczął od 1/32 finału.

Ostatnie wyniki rywala Huberta Hurkacza – Jeffreya Johna Wolfa

Pierwszym rywalem Polaka jest Jeffrey John Wolf, który sklasyfikowany jest na 54. miejscu rankingu ATP. Amerykanin pokonał Hugo Greniera, który w ostatniej chwili wskoczył za Quentina Halysa, który w dniu meczu wycofał się z turnieju w Rzymie.

Taka nagła zmiana nie przeszkodziła JJ Wolfowi w triumfie 2:0 i pewnym awansie do drugiej rundy. Ostatnie wyniki Amerykanina nie powalają. W Madrycie został wyeliminowany już w pierwszej rundzie przez Rosjanina Aleksandra Szewczenkę (93. ATP), przegrywając 4:6, 4:6. W Acapulco i Indian Wells również odpadał w pierwszych etapach. W kwietniu w turnieju w Houston dotarł do 3. rundy, gdzie przegrał z Holendrem Gijsem Brouwerem.

ATP Rzym: Hubert Hurkacz przegrał pierwszego seta

Starcie Hubert Hurkacz – JJ Wolf rozpoczęło się ze sporym opóźnieniem, spowodowanym opadami deszczu w słonecznej na co dzień Italii. Tenisiści wyszli na kort około godz. 16:45. To spotkanie od początku było bardzo wyrównane, a obaj zawodnicy próbowali wyczuć swoją grę, nie stroniąc przy tym od indywidualnych błędów.

Tenisiści szli łeb w łeb aż do wyniku 3:4. Wtedy to JJ Wolf wykorzystał pierwszego w tym meczu break pointa i przełamał Polaka, który w tym gemie prowadził 40:15. Dziewiąty gem okazał się decydujący. Amerykanin potrzebował dwóch piłek setowych, by zamknąć tę partię.

Kryzys Huberta Hurkacza w drugim secie

Drugiego seta Hubert Hurkacz rozpoczął od zagrywki, której nie udało mu się obronić. JJ Wolf wyszedł na prowadzenie 15:30 w tym gemie i choć „Hubi” wyrównał, to pierwszy break point przy wyniku 30:40 został wykorzystany przez rywala. Amerykanin poszedł za ciosem i drugiego gema wygrał do zera.

Piętnasta rakieta świata była w wyraźnym kryzysie, który przełamać mógł tylko pewnie wygrany gem. Tak też się stało, choć pozytywnie się on nie zaczął, bo od zdobycia punktu przez Wolfa. Mimo wszystko Polak się nie załamał i wywalczył cztery „oczka” z rzędu i obronił swój serwis.

Niespodzianka w ATP Rzym. Hubert Hurkacz odpadł z niżej notowanym rywalem

Przy wyniku 2:3 i serwisie Wolfa Hubert Hurkacz przebudził się i najpierw zmusił rywala do błędu, a następnie wygrał bardzo ważną długą wymianę. To mógł być przełomowy moment w tym meczu, ale Amerykanin błyskawicznie doprowadził do wyrównania i ostatecznie obronił swój serwis

Siódmego gema Hubert Hurkacz rozegrał niemal bezbłędnie, a dwa pierwsze punkty zdobył po asach serwisowych. Dopiero przy wyniku 40:0 wrocławianin popełnił błąd i trafił w siatkę, ale w kolejnej akcji nie dał już rywalowi żadnych szans i pewnie zwyciężył w tej odsłonie seta. Mimo lepszego momentu Polak nie dał rady odwrócić losów tego spotkania i przegrał tego seta 4:6, a w całym meczu 0:2.

