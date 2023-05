Aryna Sabalenka ma poważny problem. Wyznała to bez ogródek

W sezonie tenisowym, który trwa niemal cały rok bez większych przerw, jest wiele ważnych turniejów, aczkolwiek największym zainteresowaniem cieszą się oczywiście te wielkoszlemowe. Wimbledon, bodaj najbardziej prestiżowy z nich, postanowił surowo podejść do kwestii Białorusinów i Rosjan – oczywiście w związku z wojną w Ukrainie. W efekcie spory problem ma też Aryna Sabalenka.

Wimbledon dopuścił Białorusinów i Rosjan do gry

Początkowo stanowisko organizatorów brytyjskich rozgrywek było bardzo surowe. Pierwotnie bowiem planowano w ogóle nie pozwalać sportowcom z dwóch krajów-agresorów na grę w Wimbledonie. Wiele tygodni, a nawet miesięcy trwał lobbing ze strony ATP oraz WTA i w końcu, pod naciskiem obu federacji, zmieniono zdanie. Pod koniec maja Białorusini oraz Rosjanie dostali zielone światło na występy w Wielkiej Brytanii.

Do tego będą musieli jednak złożyć pisemną deklarację, że w żaden sposób nie zamierzają manifestować wsparcia dla agresorów. Organizatorzy turnieju jasno deklarują, że stoją po stronie Ukrainy i to wspieranie jej jest dla nich celem nadrzędnym.

Aryna Sabalenka może być problem z występami na Wimbledonie

Teoretycznie więc na przykład Aryna Sabalenka nie powinna mieć kłopotu, aby wystąpić na londyńskich kortach. W praktyce to wcale nie jest takie oczywiste, czy jej się to uda. Niewykluczone, że Wielka Brytanie zastosuje inny sposób, aby nie wpuścić do siebie zawodników z Białorusi czy Rosji.

O całej sprawie dowiedzieliśmy się z… Instagrama drugiej rakiety rankingu WTA. Na swoim profilu udostępniła możliwość zadawania jej pytań przez fanów i jeden z nich zapytał, czy będzie można obejrzeć ją w akcji właśnie podczas Wimbledonu. Odpowiedź Białorusinki była więcej niż wymowna. – Mój wniosek o wizę nadal nie został zaakceptowany… – odpisała lakonicznie, aczkolwiek wyczerpująco zarazem.

