Wielkie problemy młodej gwiazdy tenisa. Opublikowała zdjęcia ze szpitala

Tenisiści i tenisistki nie mają łatwo. W ostatnich latach ta dyscyplina sportu stała się wyjątkowo wymagająca zarówno dla głowy jak i ciała każdego, kto chwyta za rakietę. Problemy nie omijają także największych talentów, do których można bez wątpienia zaliczyć Emmę Raducanu. Młoda zawodniczka znów musiała zrobić sobie dłuższą przerwę od gry i w ogóle od treningów, ponieważ doskwiera jej kolejny uraz. Trafiła z nim nawet do szpitala, gdzie przeszła kilka zabiegów, o czym poinformowała w mediach społecznościowych.

Emma Raducanu znów ma poważne problemy zdrowotne

Choć swego czasu Brytyjka triumfowała w US Open, a także dotarła do półfinału Wimbledonu, obecnie zajmuje dopiero 103. miejsce w rankingu WTA. Urodzona w 2002 tenisistka rzeczywiście obniżyła loty, licząc od momentu jej wielkich triumfów, aczkolwiek w dużej mierze może to być spowodowane jej regularnymi kłopotami zdrowotnymi. Teraz również prędko na kort nie powróci, po tym jak niedawno wycofała się z rozgrywek.

W 2023 roku Raducanu rozegrała zaledwie 10 spotkań, z czego wygrała pięć. Raz zmierzyła się też z Igą Świątek w Indian Wells i wtedy górą była Polka (6:3 i 6:1). Ostatni mecz Brytyjki z kolei odbył się pod koniec kwietnia w Stuttgarcie. Wtedy 21-latka poległa w spotkaniu z Jeleną Ostapenko już w pierwszej rundzie – przegrała 2:6 i 1:6.

Emma Raducanu przeszła trzy zabiegi

Niedługo potem Brytyjka zdecydowała się na wycofanie z kolejnych turniejów. Priorytetem stał się powrót do pełnego zdrowia, o czym pisała na swoim Instagramie. „Ostatnich 10 miesięcy było dla mnie trudne, ponieważ zmagałam się z nawracającymi urazami kości obu rąk. Jestem rozczarowana, że wypadam z gry na kilka następnych miesięcy” – napisała wówczas.

Jak się okazuje, 21-latka musiała przejść całą serię zabiegów dotyczących jej nadgarstków. W ostatnich dniach ponownie przebywała w szpitalu, gdzie operowali ją specjaliści. Już po wszystkim w mediach społecznościowych tenisistki pojawiły się kolejne posty ze zdjęciami. Na jednym z nich widzimy Raducanu z obiema uniesionymi rękami w opatrunkach sięgających od dłoni aż po łokcie. Pod fotografiami widnieje natomiast wymowny podpis „3/3”, który oznacza, że Brytyjka ma już za sobą wszystkie zaplanowane zabiegi i teraz będzie już tylko dochodziła do siebie. Kiedy konkretnie wróci na kort, tego nie wiadomo.

instagramCzytaj też:

Jest decyzja ws. meczu Igi Świątek w WTA Rzym. Kibice nie będą zadowoleniCzytaj też:

Mocna reakcja Igi Świątek na fake newsa z jej udziałem. „Nie powiedziałam tego”