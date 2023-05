Szokująca decyzja Rafaela Nadala. Nie tego chcieli kibice

Problemy zdrowotne Rafaela Nadala są w ostatnich latach częstym zjawiskiem. Hiszpańska legenda tenisa po raz ostatni wystąpiła na korcie w Australian Open 2023, które miało miejsce w styczniu. To na tym turnieju zmagał się z kontuzją, która wykluczyła go z późniejszych i dotychczasowych zawodów ATP. Nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie ten stan miał ulec zmianie. Kolejny turniej Wielkiego Szlema odbędzie się bez jego udziału.

Rafael Nadal nie wystąpi we French Open

Turniej Rolanda Garrosa będzie szczególny dla polskich kibiców tenisa, którzy będą mieli nadzieję na obronę tytułu przez Igę Świątek. Ponadto w męskiej grze wszyscy Polacy liczą na dobry występ Huberta Hurkacza. Wiadomo już, że Polak nie zmierzy się w nim z Rafaelem Nadalem, który ogłosił oficjalnie, że nie weźmie udziału w turnieju Roland Garros, którego zwyciężał 14-krotnie, czyli najwięcej ze wszystkich tenisistów w historii, w tym także w ubiegłym roku.

– Kontuzja, której doznałem w Australii, nie rozwinęła się tak, jakbyśmy tego chcieli. W ostatnim czasie pracowałem bez przerwy, aby osiągnąć zamierzone cele. Ostatni z nich, Roland Garros, jest dla mnie niemożliwy. W ciągu ostatnich miesięcy dałem z siebie wszystko, aby wyzdrowieć. Nie jestem przygotowany na osiągnięcie poziomu, którego potrzebuję. Spróbuję zregenerować mój organizm w najbliższych miesiącach. Nie będę ustalał daty powrotu – powiedział Rafael Nadal.

Rafael Nadal ogłosił zakończenie kariery

Ponadto Hiszpan ogłosił, że jego kariera sportowa wkrótce dobiegnie końca. Rok 2024 będzie ostatnim, w którym będziemy mogli śledzić jego poczynania na światowych kortach.

– Kiedy poczuję się gotowy fizycznie i psychicznie, zacznę wszystko od nowa. Przyszły rok będzie moim ostatnim. Chcę się nim cieszyć i dać sobie szansę. Zamierzam pożegnać się z turniejami, które naznaczyły mnie sportowo przez te wszystkie lata – dodał tenisista.

