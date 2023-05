Niespodziewana porada dla Igi Świątek. Jan Tomaszewski z osobistym apelem

Iga Świątek bardzo dobrze weszła w sezon tenisowy na kortach ziemnych. Polka wyjechała ze Stuttgartu z nowym Porsche za triumf w turnieju. W Madrycie co prawda uległa w finale Arynie Sabalence, lecz do Rzymu jechała z nastawieniem kolejnego zwycięstwa w turnieju z cyklu WTA. Niestety na przeszkodzie stanęła nie Jelena Rybakina, rywalka w ćwierćfinale, a kontuzja uda w trzecim secie meczu z Kazaszką.

Jan Tomaszewski z osobistą radą dla Igi Świątek

Jak przekazała sama Świątek na Twitterze, wraz ze sztabem wciąż planuje podróż do Paryża na zbliżający się wielkimi krokami wielkoszlemowy turniej Rolanda Garrosa. Nie oznacza to automatycznie, że weźmie udział w zmaganiach w stolicy Francji. Polka potrzebuje kilka dni odpoczynku, po których będzie lepiej wiedziała, czy jest na siłach do walki o obronę tytułu. Nieoczekiwanie na temat tenisistki z Raszyna wypowiedział się Jan Tomaszewski. Słynny bramkarz reprezentacji Polski stwierdził, że uraz Świątek nie wziął się znikąd. Jest wynikiem mocnej eksploatacji organizmu, do którego dochodzi poprzez częste występy zawodniczki. Ponadto zwrócił się z bezpośrednim apelem do 21-latki.

– Nie jesteś automatem. To jest tak jak z Robertem Lewandowskim. Dopóki grali na niego, dopóki jakoś to było, szło dobrze. Musisz wybierać turnieje przede wszystkim ze względu na zdrowie, bo nie ma takiego organizmu, który by wytrzymał wszystko – powiedział Tomaszewski.

Iga Świątek chce powalczyć w Roland Garros 2023

W finale turnieju w Rzymie wystąpią Rybakina oraz rewelacja turnieju, zajmująca 47. Pozycję w rankingu WTA, Ukrainka Anhelina Kalinina. Start wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa zaplanowano na 22 maja, lecz początkowo walczyć w nim będą kwalifikanci.

