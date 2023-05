Dzięki temu Iga Świątek może wygrać French Open. Wskazano solidny atut Polki

Iga Świątek została wskazana jako jedna z trzech tenisistek, które mają największe szanse do triumfu we French Open. Ekspertka Eurosportu Barbara Schett stwierdziła, że Polka dysponuje atutem, który może przesądzić o jej zwycięstwie. Były tenisista Tim Henman poparł zdanie ekspertki, jednak jego zdaniem także inne zawodniczki mają duże szanse, by wygrać turniej Rolanda Garrosa.

Iga Świątek przystąpi do turnieju French Open jako obrończyni tytułu i jedna z faworytek do ostatecznego triumfu. Zadanie nie będzie proste, ponieważ rywalki Polki mają mnóstwo argumentów, by pokrzyżować jej plany. Ponadto w ostatnim turnieju w Rzymie raszynianka nabawiła się kontuzji, którą poważnie zaniepokoiła swoich fanów. Specjalistka Urszula Zdanowicz w rozmowie z „Faktem” powiedziała, że tenisistka doznała urazu mięśni grupy kulszowo-goleniowej. Mimo wszystko mnóstwo osób pokłada nadzieję w pozytywny obrót spraw 21-latki. Trzy tenisistki głównymi kandydatkami do triumfu w Roland Garrosie Iga Świątek ma zapewniony start w drabince turnieju Rolanda Garrosa jako jedna z najlepszych tenisistek świata. Ekspertka Eurosportu Barbara Schett jest przekonana, że o triumf we francuskich zawodach Wielkiego Szlema walczyć będą trzy zawodniczki – Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina i właśnie Iga Świątek. — Świątek gra solidny tenis. Ostatnio przegrała z Sabalenką w Madrycie, ale warunki tam są dużo szybsze. Nawierzchnia w Paryżu powinna natomiast faworyzować Polkę, która udowodniła już, że czuje się tam dobrze i gra na wysokim poziomie. Myślę jednak, że to dobrze dla Igi, że ma dwie rywalki, które mogą rzucić jej wyzwanie. To trzy zawodniczki z zupełnie inną osobowością — powiedziała ekspertka. Ten atut może przeważyć na korzyść Igi Świątek we French Open Schett wyraziła nadzieję, że rywalizacja tych trzech tenisistek będzie przynosiła coś w rodzaju legendarnych pojedynków Rafaela Nadala, Rogera Federera i Novaka Djokovicia, którzy przez wiele lat napędzali się nawzajem. Jej zdaniem Iga Świątek ma tę przewagę nad Białorusinką i Kazaszką, że bardzo dobrze czuje się na nawierzchni kortów Rolanda Garrosa, która różni się m.in. od tej, która była w Madrycie. — Świątek jest niezwykle solidna i dobrze znosi presję bycia nr 1 na świecie. Wydaje się bardzo silna psychicznie, a poza tym jest wszechstronna i może rywalizować na każdej nawierzchni. Co prawda mogłaby być nieco lepsza na kortach trawiastych, ale mączka bardzo jej odpowiada. W Paryżu nawierzchnia nie będzie tak szybka, jak w Madrycie, gdzie przegrała z Sabalenką. Jej nastawienie mentalne jest właściwe. Wierzy w siebie i na pewno jest główną faworytką Rolanda Garrosa – dodawała. Legenda tenisa wskazuje inne tenisistki Podobne zdanie na temat Igi Świątek ma legendarny tenisista Tim Henman, który poza Świątek, Sabalenką i Rybakiną typuje do triumfu Coco Gauff, Ons Jabeur oraz Marię Sakkari. Jego zdaniem każda z tych zawodniczek ma szansę zgarnąć tytuł. Niemniej, jest bardzo zachwycony tym, co pokazuje raszynianka w bieżącym sezonie. — Uwielbiam jej grę. Pracuje ciężko w każdym elemencie. Fizycznie cały czas się poprawia, a dodatkowo robi bardzo wiele, aby być lepsza mentalnie — powiedział Brytyjczyk. Czytaj też:

