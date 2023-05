Iga Świątek przekazała świetne wieści. To zdjęcie wyraża więcej niż tysiąc słów

Jelena Rybakina jest zmorą Igi Świątek w tym roku. Polka nie dała rady pokonać Kazaszki jeszcze w tym roku, mimo że grały ze sobą trzykrotnie. Najpierw okazała się lepsza w czwartej rundzie Australian Open. Następnie Kazaszka triumfowała w półfinale tegorocznego Indian Wells. Jednak podczas WTA 1000 Rzym stało się coś zupełnie gorszego.

Iga Świątek doznała kontuzji

Pierwsza rakieta świata doznała kontuzji mięśnia w trzecim secie spotkania z Jeleną Rybakiną, przez którą musiała kreczować. To była bardzo niepokojąca informacja, bo za rogiem na pierwszą rakietę świata miał czekać wielkoszlemowy Roland Garros, w którym triumfowała przed rokiem.

Co jakiś czas raszynianka informowała na temat stanu zdrowia. „Potrzebuję na pewno kilku dni odpoczynku. Bilety do Paryża rezerwujemy, więc... trzymajcie kciuki. Mam nadzieję – do zobaczenia niedługo” – napisała na Twitterze Iga Świątek.

Iga Świątek uradowała kibiców. To zdjęcie wyraża więcej niż słowa

We wtorek 23 maja, czyli na pięć dni przed startem Rolanda Garrosa (Wielki Szlem ruszy 28 maja i potrwa do 11 czerwca) Iga Świątek zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie, które z podpisem "Dzień dobry, dobrze tu wrócić" – czytamy.

Jednak samo zdjęcie wyraża więcej niż tysiąc słów. Polka jest na korcie tenisowym i trzyma na nim rakietę, co może oznaczać, że odbyła już trening oraz że wszystko jest w porządku. Obserwujący Igi Świątek przyjęli tę informację bardzo entuzjastycznie, a sekcję komentarzy zalała fala kciuków w górę, emotikonek serc i gifów wyrażających radość. "Cieszymy się, że jesteś zdrowa! Trzymamy kciuki... dopingujemy Iga! Jazda" – brzmiał jeden z komentarzy.

French Open 2023 jest wielkoszlemowym turniejem tenisowym rozgrywanym na odkrytych kortach ziemnych. Zmagania odbędą się na Stade Roland Garros w Paryżu we Francji od 28 maja do 11 czerwca 2023 r.

instagramCzytaj też:

Rywalka Igi Świątek oskarżona o doping. „Pogwałcono moje prawa”Czytaj też:

Dzięki temu Iga Świątek może wygrać French Open. Wskazano solidny atut Polki