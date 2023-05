Sztab Igi Świątek poinformował o jej zdrowiu. Jest stanowcza reakcja

Iga Świątek od kilku dni walczy o powrót do zdrowia. Na szczęście najlepsza tenisistka świata już wróciła do treningów, co zakomunikowała za pośrednictwem zdjęcia w mediach społecznościowych. Nie milkną jednak spekulacje na temat jej stanu zdrowotnego i wszystko wskazuje na to, że dopóki nie zagra w pierwszym meczu, te echa nie umilkną. W związku z tym sztab szkoleniowy „jedynki” światowego rankingu WTA postanowił zareagować na pojawiające się w mediach społecznościowych doniesienia.

Spekulacje nt. zdrowia Igi Świątek

Przypomnijmy, że w trakcie meczu z Jeleną Rybakiną w ramach turnieju WTA w Rzymie Iga Świątek doznała urazu mięśnia dwugłowego uda, który wykluczył ją nie tylko z tego spotkania, ale też pozostałych w ramach włoskich zawodów. Polka błyskawicznie przeszła badania, po których okazało się, że uraz nie jest na tyle poważny, by mógł zagrozić jej w występie we French Open. Jakiś czas temu doktor Urszula Zdanowicz udzieliła wywiadu dla „Faktu”, podczas którego powiedziała, co dokładnie dolega naszej tenisistce, jednocześnie dodając otuchy jej kibicom.

– Warto wspomnieć, że Iga nie była w stanie kontynuować meczu i musiała zrezygnować z gry. Nie mamy szczegółowych danych, ale wierzę, że szybko wróci do pełnej sprawności. Mięsień dwugłowy ma podobny potencjał do gojenia jak inne mięśnie – mówiła specjalistka.

Natomiast Mateusz Ligęza z Radia ZET podał, że z jego informacji wynika, jakoby w czwartek Iga Świątek miała przejść kolejne konsultacje medyczne i dopiero wtedy zapadnie decyzja, co do jej udziału w Roland Garros 2023. Internauci byli mocno zaniepokojeni tymi doniesieniami.

Sztab szkoleniowy Igi Świątek zareagował na wieści ws. jej zdrowia

Dziennikarz stacji radiowej napisał na Twitterze, że po jego wpisie stworzyło się spore zamieszanie i otrzymał wiadomość od sztabu szkoleniowego Igi Świątek. Odpowiedź była krótka, ale stanowcza.

„Zrobiło się gorąco wokół tej wiadomości. Po moim poście Iga zamieściła zdjęcie, jak trenuje na mączce. Skontaktował się ze mną team Igi, który przekazał 'Jak widać, Iga wróciła na kort i na ten moment nie ma nic więcej do przekazania” – czytamy.

