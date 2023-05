Wiemy, z kim Polki zagrają w Billie Jean King Cup. Tenisistki uniknęły „grupy śmierci”

W środę 24 maja w Londynie odbyło się losowanie finałów 2023 Billie Jean King Cup. Finały BJKC odbędą się w Sewilli w Hiszpanii w dniach 7-12 listopada. Przypomnijmy, reprezentacja Polski otrzymała dziką kartę po porażce z reprezentacją Kazachstanu.

Billie Jean King Cup: Polska znalazła się w trzecim koszyku

W finałach będzie rywalizować 12 krajów, które zostały uszeregowane od 1 do 12 pod względem ich rankingu. Na pierwszych czterech miejscach uszeregowano najlepsze narodowości – Szwajcarię – mistrzynie z 2022 roku, Australię – wicemistrzynie z ubiegłego roku Australia oraz Hiszpanię i Francję. Te nacje trafiły do pierwszego koszyka

W drugim znalazły się reprezentacje sklasyfikowane na miejscach 5-8, czyli – Czechy, Kanadę, Kazachstan i Włochy. W ostatnim koszyku znalazły się USA, Niemcy, Słowenia i Polska, która dostała dziką kartę.

Losowanie Billie Jean King Cup. Polska trafiła do teoretycznie łatwiejszej grupy

Polska trafiła do teoretycznie łatwej grupy C z Hiszpanią i Kanadą. Mistrzynie z 2022 roku będą rywalizować w tzw. grupie śmierci (grupa A) wraz z Czechami i USA. Zeszłoroczne wicemistrzynie trafiły do grupy B z Kazachstanem i Słowenią. Czwarta grupa okazała się całkowicie europejska i w jej skład wchodzi Francja, Włochy i Niemicy.

Rozgrywki fazy grupowej potrwają od wtorku 7 do piątku 10 listopada. Czterech zwycięzców grup awansuje do półfinałów, które zostaną rozegrane w sobotę 11 listopada, a finał Pucharu Billie Jean King 2023 odbędzie się w niedzielę 12 listopada.

Grupy w finałach Billie Jean King Cup 2023:

Grupa A:

Szwajcaria (1)

Czechy

USA

Grupa B:

Australia (2)

Kazachstan

Słowenia

Grupa C:

Hiszpania (3)

Kanada

Polska

Grupa D:

Francja (4)

Włochy

Niemcy

Drabinka Billie Jean King Cup 2023:

Półfinały (sobota, 11 listopada)

Zwycięzca Grupy A kontra Zwycięzca Grupy C

Zwycięzca Grupy D kontra Zwycięzca Grupy B

Finał (niedziela 12 listopada)

Zwycięzca półfinału 1 kontra Zwycięzca półfinału 2

Wszystkie remisy w finałach składają się z trzech meczów: dwóch meczów singlowych, a następnie meczu deblowego.

Losowanie fazy play-off Billie Jean King Cup 2023:

Ponadto tego samego dnia odbyło się losowanie play-offów Billie Jean King Cup 2023. Osiem meczów zaplanowano na zasadzie dom-wyjazd w dniach od piątku 10 do soboty 11 listopada lub od soboty 11 do niedzieli 12 listopada. Zwycięzcy play-offów awansują do kwalifikacji w 2024 roku, a przegrani wezmą udział w regionalnych rozgrywkach grupy I w 2024 roku.

Słowacja (1), (c) – Argentynie

Belgia (2), (c)* – Węgry

Wielka Brytania (3), (c) – Szwecja

Brazylia (4), (c)* – Korea Płd.

Ukraina (5), (c)* – Holandia (**)

Serbia (c) – Rumunia (6)

Japonia (7), (c)* – Kolumbia

Austria (c)* – Meksyk (8)

(#) = rozstawienie; (c) = wybór terenu; * = wybór terenu w drodze losowania; (**) Ze względu na obecną sytuację na Ukrainie, ITF i Komitet Billie Jean King Cup wraz z Ukraińską Federacją Tenisową zdecydują w sprawie wyboru miejsca rozgrywania spotkania i kortu.

