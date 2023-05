Legenda tenisa ostrzega Igę Świątek. „Mogą ją zmieść z kortu”

Roland Garros 2023 rusza w poniedziałek, 29 maja. Obecnie odbywają się kwalifikacje do turnieju, jednak najlepsi tenisiści i tenisistki rankingów ATP i WTA mają zapewniony udział w zawodach. Wiadomo już, że pierwszą zawodniczką, z którą zmierzy się Iga Świątek jest Cristina Bucsa. 25-letnia Hiszpanka niedawno zagrała mecz w ramach 1. rundy turnieju WTA w Strasbourgu przeciwko Magdzie Linette i przegrała go, jednocześnie nabawiając się kontuzji. Nie można jednak spodziewać się łatwej przeprawy dla naszej reprezentantki, która cały czas musi się mieć na baczności.

Roland Garros 2023. Iga Świątek nie może być zbyt pewna siebie

Jeśli ostatecznie Iga Świątek zwycięży pierwsze spotkanie, to nietrudno będzie przewidzieć, jaka będzie jej droga co najmniej do czwartej rundy. Tam prawdopodobnie rozpoczną się dla niej schody, gdyż wszystko wskazuje na to, że spotka się z Barborą Kejcikovą, która niejednokrotnie sprawiała już raszyniance problemy. Nie zmienia to faktu, że 21-latka wciąż uchodzi za faworytkę do zwycięstwa w turnieju. Zdaniem Johna McEnroego na mączce Polka przewyższa wszystkie tenisistki o jeden stopień.

Mimo tego Polka nie może czuć się pewnie, a zdaniem emerytowanego amerykańskiego tenisisty powinna obawiać się dwóch rywalek, które szczególnie mają ochotę na odebranie jej możliwości obrony tytułu sprzed roku. Mowa o Arynie Sabalence i Jelenie Rybakinie, czyli tenisistkach, które dysponują znakomitą siłą uderzeń. – Sabalenka i Rybakina mogą ją zdmuchnąć z kortu, mają tak mocne uderzenie, piorunujący serwis, szczególnie Rybakina. Nie wiem, czy mogą to robić wystarczająco długo, ale myślę, że tego typu zawodniczki mogą sprawiać problemy – stwierdził John McEnroe.

Ostatecznie dodał, że jego zdaniem i tak to Iga Świątek wygra tegoroczny turniej Roland Garros. Jego zdaniem Polka jest w stanie zneutralizować wszystkie atuty jej przeciwniczek. Zauważył też, że zarówno Kazaszka, jak i Białorusinka nie umieją długo utrzymać odpowiedniego poziomu.

