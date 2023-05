Aryna Sabalenka nie gryzła się w język. Takie zdanie ma o Ukraińcach

Aryna Sabalenka mówi wprost – chce objąć fotel liderki światowego rankingu WTA. Szanse Białorusinki do osiągnięcia tego celu są większe niż kiedykolwiek wcześniej, jednak doskonale wie, że nie będzie to proste. Iga Świątek zagra na terenie, w którym wygrywała już dwukrotnie, a 25-latka z Mińska miewała tam problemy. W pierwszej rundzie Roland Garros 2023 reprezentantka Białorusi zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk. Do meczu jeszcze kilka dni, a emocje już sięgają zenitu.

Aryna Sabalenka o Marcie Kostiuk

Jakiś czas temu Marta Kostiuk zapowiedziała, że nie ma zamiaru podawać dłoni zawodniczkom i zawodnikom z Rosji i Białorusi. Los chciał, że już w pierwszym meczu turnieju French Open zmierzy się z Aryną Sabalenką. 25-latka z Mińska nie chciała komentować jej stosunku wobec narodów, które atakują Ukrainę, jednak po jakimś czasie zabrała głos.

— Nie chcę marnować energii na tego typu rzeczy. Jeśli mnie nienawidzi, w porządku. Nie mogę nic z tym zrobić. Są ludzie, którzy mnie kochają, są ludzie, którzy mnie nienawidzą. Jeśli ona mnie nienawidzi, ja nie czuję do niej nic takiego — cytuje słowa wiceliderki światowego rankingu WTA serwis tennisuptodate.com.

Aryna Sabalenka określiła swój stosunek wobec Ukraińców

Jednocześnie Białorusinka bezpośrednio przyznała, co sądzi o Ukraińcach i ich stosunku wobec Białorusi i Rosji. Tenisistka twierdzi, że rozumie ich podejście do sprawy.

— Jeśli chodzi o brak uścisków, w pewnym sensie ich rozumiem. Wyobrażam sobie, że podają ręce Rosjanom i Białorusinom, a potem dostają wiele wiadomości ze swoich krajów. Zatem trochę rozumiem, dlaczego oni nie robią tego. Jednocześnie czuję, że sport powinien być wolny od polityki. Jeśli ona (Marta Kostiuk – red.) czuje się dobrze bez uścisku dłoni, no to dla mnie w porządku — dodała.

