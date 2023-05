Iga Świątek – Cristina Bucsa. Polka rozpoczyna walkę o obronę tytułu Rolanda Garrosa! O której i gdzie oglądać mecz?

Dotarliśmy do chwili, w której najlepsza tenisistka świata musi stoczyć jeden z najważniejszych turniejów w swojej karierze. Powodów jest kilka, jednak dwa najważniejsze to przede wszystkim obrona tytułu Roland Garros oraz utrzymanie na pozycji liderki światowego rankingu WTA. Druga w tym zestawieniu tenisistka, Aryna Sabalenka traci do naszej reprezentantki niespełna 1400 punktów i jeśli dotrze do finału, to zdetronizuje Polkę. Dziś „jedynka” spróbuje postawić pierwszy krok do osiągnięcia zamierzonego celu.

Iga Świątek traci groźne rywalki w Roland Garros

Długo wyczekiwany Roland Garros 2023 od samego początku wzbudza w kibicach mnóstwo emocji i serwuje niemałe zaskoczenia. Polscy fani mają mieszane uczucia po pierwszej rundzie, bo, o ile Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz zwyciężyli swoje spotkania, tak Magda Linette niestety musiała uznać wyższość Leylah Fernandez i pożegnała się z turniejem. Przed nami jeszcze pojedynek Igi Świątek, która zmierzy się z tenisistką, którą w niedawno zakończonych zawodach WTA w Strasbourgu pokonała właśnie poznanianka.

Tylko w dwa dni od rozpoczęcia French Open mieliśmy kilka ciekawych sytuacji. Pierwszą była afera, która wywiązała się po meczu Aryny Sabalenki z Martą Kostiuk, kiedy to Ukrainka nie podała Białorusince ręki i została wybuczana przez fanów. Następnie doszło do kilku sensacyjnych porażek. Pierwszą była klęska Marii Sakkari, która uchodziła za jedną z faworytek do zwycięstwa całego turnieju. Greczynka poległa w pojedynku z Karoliną Muchovą. Następnie z turnieju odpadła Karolina Pliskova, którą pokonała Sloane Stephens, a na dokładkę klęskę poniosła Belinda Bencić, a lepsza okazała się od niej 20-letnia Elina Awanesian.

Iga Świątek – Cristina Bucsa. O której i gdzie oglądać mecz?

Mecz Iga Świątek – Cristina Bucsa w ramach pierwszej rundy turnieju Roland Garros 2023 odbędzie się dziś, 30 maja nie wcześniej niż o godz. 15:15. Transmisję z tego spotkania będzie można oglądać w TV na antenie Eurosportu oraz online w Canal+Online.