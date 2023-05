Iga Świątek zdradziła źródło problemów w pierwszym meczu Rolanda Garrosa. Tu tkwił haczyk

Wielu kibicom Igi Świątek miało przyspieszony rytm serca, oglądając pierwszą odsłonę jej pojedynku z Cristiną Bucsą. Liderka światowego rankingu WTA rozpoczęła spotkanie z wyraźnymi problemami i nie mogła znaleźć swojego rytmu. To ona została przełamana jako pierwsza i musiała gonić wynik, ale ostatecznie i tak udało jej się go zwyciężyć, jak i całe spotkanie. Drugi set różnił się diametralnie od tego pierwszego, gdyż zwyciężyła go bez straty gema i awansowała do drugiej rundy, sprawiając sobie wcześniejszy urodzinowy prezent.

Iga Świątek zdradziła źródło problemów w pierwszym secie meczu z Cristiną Bucsą

Zaraz po meczu Iga Świątek stanęła przed kamerą Eurosportu i podsumowała przebieg swojego pierwszego spotkania w Roland Garros 2023. Odniosła się również do problemów z pierwszego seta i ponownie pokazała wielką klasę, gdyż otwarcie przyznała, że mimo gry na swojej ulubionej nawierzchni, odczuwała stres. To on był głównym powodem słabszej gry najlepszej tenisistki świata.

– Tak było (pytana o odczuwanie stresu – red.), nie ma co ukrywać, ale najważniejsze jest to, co z tym zrobiłam. Faktycznie nie było łatwo, pamiętam, że już miałam tutaj takie mecze, gdy tak się czułam. Więc spróbowałam skupić się na tym, na czym zawsze się koncentruję, czyli bardziej na technice, a nie na tym, co dzieje się dookoła. Faktycznie słabo weszłam w mecz, ale mam nadzieję, że będę miała szansę się rozkręcić i złapać rytm. Na pewno nie pomagał też wiatr, dawno nie grałam w takich warunkach. Cieszę się, że mogłam się do niego przyzwyczaić – mówiła Iga Świątek.

Iga Świątek obchodzi 22 urodziny

31 maja to dzień urodzin Igi Świątek. Polka od wielu lat żyje swoim sportowym snem, spełniając swoje marzenia o byciu najlepszą tenisistką na świecie, a triumf na otwarcie Rolanda Garrosa 2023 można uznać za mały prezent urodzinowy, który sobie sprawiła. W drugiej rundzie Polka zmierzy się z Amerykanką Claire Liu. To spotkanie odbędzie się jutro, tj. 1 czerwca.

