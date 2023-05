Pogromca Miedwiediewa dopuścił się skandalu. Jego była partnerka o wszystkim opowiedziała

Dopiero dobiegły końca pierwsze rundy turnieju Roland Garros zarówno po stronie męskiej, jak i żeńskiej, a już mieliśmy wiele niespodzianek i nieoczekiwanych przebiegów spotkań. Z zawodami pożegnała się Magda Linette, która przegrała z Leylah Fernandez, ale dalej grają Iga Świątek, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. Natomiast do grona największych niespodzianek należy zaliczyć odpadnięcie Marii Sakkari, Belindy Bencić i Karoliny Pliskovej. Każda z wymienionych tenisistek mierzyła się ze znacznie niżej notowanymi rywalkami. Jednak to nic w porównaniu do tego, co wydarzyło się w meczu Daniiła Miedwiediewa.

Daniił Miedwiediew za burtą Rolanda Garrosa

Rosjanin okazał się wyraźnie słabszy od Brazylijczyka i mimo tego, że jest numerem 2 w światowym rankingu ATP, to już pożegnał się z turniejem. Po meczu stwierdził, że jest zadowolony, że już nie będzie musiał grać na mączce, gdyż nie lubi rozgrywek na tej nawierzchni. Jednak dodał też, że to wielka szkoda, iż nie udało mu się zajść dalej.

– Na pewno jestem bardzo rozczarowany. Będę musiał dobrze spędzić wolny czas. Muszę znaleźć pozytywy i mieć dużo relaksu w kolejnych dniach. Chętnie podejmę się kolejnych wyzwań, nawet jeśli na pewno chciałem zostać dłużej w Paryżu – mówił tenisista.

Thiago Seyboth Wild sprawcą skandalu

23-letni Thiago Seyboth Wild jakiś czas temu sprawił wielki skandal, kiedy na jaw wyszło jego życie osobiste. W 2021 roku postawiono mu zarzuty psychicznego i fizycznego znęcania się nad byłą partnerką. Mimo że postępowanie w jego sprawie wszczęło nawet ATP, to nie zostało ono wyjaśnione.

— Sprawił, że moje życie się zmieniło. Zabronił mi odsłaniać piersi. Przez to nie mogłam chodzić na plażę, by nie zakładać bikini. Raz, kiedy Thiago się zdenerwował, popchnął mnie, szarpnął za włosy, nazwał mnie głupią s**ą, sz***ą, śmieciem. Gdy on podróżował, ja nie mogłam wychodzić z domu (...) Byłam uzależniona finansowo od Thiago. Za jego namową przestałam pracować na Instagramie. Nie podobało mu się to. Raz prawie złamał mi palca, bo opublikowałam zdjęcie, na którym byłam sama, a nie z nim — powiedziała była partnerka tenisisty w rozmowie z serwisem tenisbrasil.uol.com.br.

