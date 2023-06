Iga Świątek w swoim stylu skwitowała sukces w Paryżu. Wybrała szczególną piosenkę

Iga Świątek kontynuuje kapitalną serię na kortach Rolanda Garrosa. W Paryżu polska tenisistka wygrała 20 z 21 ostatnich meczów. Jubileuszowy triumf Polka dołożyła w czwartek, wygrywając z Claire Liu. Świątek zaimponowała zwłaszcza w drugiej partii, dokładając kolejnego „bajgla” (tj. wygrana 6:0) do swojej kolekcji.

Specjalna dedykacja Igi Świątek z piosenką Taylor Swift

Kilka dni temu pisaliśmy o zabawne reakcji liderki rankingu WTA, kiedy po wygranej w I rundzie została poproszona o dedykację, tradycyjnie umieszczaną na obiektywie kamery. Polka długo nie mogła wymyślić czegoś konkretnego, ostatecznie decydując się na wyznanie, że tęskniła za grą w Paryżu.

Świątek przygotowała się na czwartkową dedykację. Po wygranej nad Liu polska tenisistka na „oku” kamery zapisała m.in. „I'm feeling 22!”, dokładając do tego hashtag „#Swiftie”. To oczywiste nawiązanie do utworu Taylor Swift p.t. „22”. A tak się akurat składa, że 31 maja Świątek obchodziła właśnie tę rocznicę urodzin.

twitter

Z kim i kiedy Iga Świątek zagra w kolejnym meczu w Paryżu?

Kolejną rywalką Polki będzie Xinyu Wang. Chinka to równolatka Świątek. Na kortach w Paryżu już osiągnęła życiowy sukces, bo jeszcze nigdy nie udało jej się wyjść poza I rundę. Ze Świątek zagra za to o miejsce w IV rundzie wielkoszlemowego turnieju.

Chinka to obecnie tenisistka numer 80 w światowym rankingu. W swoim czwartkowym meczu Wang ograła w dwóch setach (7:6, 6:2) Szwedkę Rebeccę Peterson. Pojedynek pomiędzy Świątek a Chinką odbędzie się w sobotę 3 czerwca.

Wszystkie starcia na kortach im. Rolanda Garrosa można śledzić na antenie Eurosportu oraz w internecie, na Eurosporcie Extra w Playerze. W grze w Paryżu pozostał również Hubert Hurkacz, który także dotarł do III rundy wśród singlistów.

Czytaj też:

Iga Świątek rozpędza się na kortach Rolanda Garrosa. Polka znowu to zrobiłaCzytaj też:

Kuriozalne sceny na konferencji Aryny Sabalenki. Poszło o Aleksandra Łukaszenkę