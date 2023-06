Roland Garros. Hubert Hurkacz – Juan Pablo Varillas. O której godzinie i gdzie oglądać ten mecz?

Tegoroczna edycja Rolanda Garrosa jest dla Huberta Hurkacza bardzo wymagająca już w pierwszym meczu przeciwko Belgowi Davidowi Goffinowi Polak rozegrał pięciosetowe spotkanie, które skończyło się zwycięstwem wrocławianina 3:2 (6:3, 5:7, 6:4, 2:6, 6:4).

Trudne momenty Huberta Hurkacza podczas Rolanda Garrosa

W 2. rundzie tego wielkoszlemowego turnieju „Hubi” rozegrał prawie pięciogodzinny bój, który miał swoje zwroty akcji. W pewnym momencie bliższy awansu do kolejnej fazy rozgrywek był Holender Tallon Griekspoor, ale to ostatecznie Polak przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Po tym spotkaniu Polak spotkał się z polskimi dziennikarzami i wyznał, że czuł wsparcie kibiców przez cały mecz, co było niesamowite. – Taki mecz może cię ponieść w turnieju. Gdy rywal ma serwis, by wygrać mecz, a ty z tego wychodzisz, to buduje. Tego gema zagrałem rzeczywiście dobrze – kontynuował.

Roland Garros: Hubert Hurkacz – Juan Pablo Varillas. O której i gdzie oglądać?

W trzeciej rundzie Rolanda Garrosa Hubert Hurkacz zmierzy się Juanem Pablo Varillasem, z którym nigdy nie grał. Peruwiańczyk ograł Bautisto-Aguta w pięciu setach. To spotkanie zaplanowano na piątek 2 czerwca. Najbliższy rywal Polaka zajmuje 94. miejsce w rankingu ATP. Obaj zawodnicy nie mieli w przeszłości okazji się zmierzyć, to będzie ich pierwsze spotkanie.

Polsko-peruwiańskie starcie odbędzie się na korcie nr 14 dopiero jako czwarte, więc tenisiści wyjdą na kort nie wcześniej niż o godz. 16:00. Transmisję na żywo z meczu Hubert Hurkacz – Juan Pablo Varillas będzie można oglądać na żywo w TV na antenie Eurosportu oraz online w internecie w serwisach streamingowych online zawierających ten kanał, np. Player.pl czy Polsat Box Go.

Czytaj też:

Iga Świątek w swoim stylu skwitowała sukces w Paryżu. Wybrała szczególną piosenkęCzytaj też:

Pogromca Miedwiediewa dopuścił się skandalu. Jego była partnerka o wszystkim opowiedziała