Aryna Sabalenka znów prowokuje. Kontrowersyjne zachowanie Białorusinki

W indywidualnej odsłonie turnieju Roland Garros została nam tylko jedna zawodniczka. Iga Świątek należy do faworytek zmagań pań, czym dała wyraz m.in. w trzeciej rundzie, pokonując Chinkę Xinyu Wang bez straty gema. Inną z zawodniczek, którą mocno wymienia się w gronie potencjalnych kandydatek do triumfu jest Aryna Sabalenka. Białorusinka nie daje o sobie zapomnieć zarówno na korcie, jak i poza nim.

Aryna Sabalenka znów odmówiła udziału w konferencji prasowej

Białorusinka podobnie jak Świątek idzie przez turniej jak burza. W ostatnim meczu pokonała Sloane Stephens 7:6, 6:4. Sporo mówiło się jednak o tym, co wydarzyło się po spotkaniu. Druga rakieta świata nie wstawiła się na konferencji prasowej. To nie pierwszy taki gest zawodniczki. Po poprzednim meczu z Kamilą Rachimową zrobiła to samo, udzielając jedynie wypowiedzi dla oficjalnych mediów organizatora turnieju. Tłumaczyła to troską o zdrowie psychiczne i ochroną „dobrego samopoczucia”. W rozmowie nawiązywała do zdarzeń z wcześniejszej konferencji, gdy ukraińska dziennikarka pytała ją o podejście do wojny w Ukrainie.

– Od miesięcy odpowiadam na pytania, które bardziej dotyczą polityki niż tenisa i bardzo jasno przedstawiam swoje stanowisko. Takie pytania nie są dla mnie problemem, bo wiem, że muszę mediom zapewnić odpowiedzi nie tylko na kwestie tenisowe. W środę jednak na konferencji prasowej nie czułam się bezpiecznie – mówiła Sabalenka.

Burza po zachowaniu Sabalenki

Zachowanie Białorusinki szokuje, tym bardziej że za odmowę uczestnictwa w konferencji prasowej, spore kary w przeszłości ponosiła Naomi Osaka. Japonka, która mierzyła się z problemami psychicznymi, odpuściła udział w konferencji prasowej w 2021 roku. Później organizatorzy największych turniejów wspólnie ogłosili, że jeśli tenisistka nadal będzie rezygnował z udziału w konferencjach, to grozi jej dyskwalifikacja. Obecnie była liderka rankingu ATP nie gra w tenisa, skupiając się na rodzinie.

