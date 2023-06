Iga Świątek dorobiła się fortuny. Od tej kwoty kręci się w głowie

Najlepsze tenisistki świata mogą liczyć na naprawdę bardzo duże zarobki, wyniesione jedynie z kortów tenisowych, bez uwzględnienia kontraktów reklamowych oraz sponsoringu. Dzięki znakomitej grze, na którą przełożyły się trzy triumfy w Rolandzie Garrosie, jeden w US Open, a także wiele zwycięstw w turniejach WTA, Iga Świątek dorobiła się fortuny, a przecież ma dopiero 22 lata. Przed nią cała kariera, więc jeśli zachowa taki rytm, przegonienie liderki rankingu będzie dla niej czystą formalnością.

Iga Świątek dorobiła się fortuny z samej gry

Najświeższe zwycięstwo w Rolandzie Garrosie przyniosło Idze Świątek gratyfikację pieniężną w wysokości 2,5 mln dol., co w przeliczeniu na złotówki daje ponad 10 mln. Od tej kwoty odchodzą podatki oraz opłacenie sztabu, który pomaga jej w przygotowaniach do sezonu. Warto zaznaczyć, że dokonała tego trzykrotnie, a i tak nie był to największy jednorazowy zarobek, który wywalczyła na kortach. Dorobiła się go, zwyciężając zeszłoroczny US Open, za który zgarnęła czek o wartości 2,6 mln dol.

Jeśli podsumujemy wszystkie zarobki, które raszynianka zagarnęła dzięki zwycięstwom w turniejach tenisowych na całym świecie, wówczas uzyskamy kwotę sięgającą sumy 17 mln dol., co, biorąc pod uwagę wiek naszej tenisistki, robi gigantyczne wrażenie. W klasyfikacji historycznej Iga Świątek zajmuje 26. miejsce z dorobkiem rzędu 16 854 913 dol., a dwie pozycje za nią znajduje się Aryna Sabalenka, która dzięki dobrej grze zarobiła 16 475 373 dol.

W zestawieniu prowadzi Serena Williams, która przez całą karierę z samej gry wyciągnęła 94 816 730 dol. Na drugim miejscu jest jej siostra, Venus Williams, jednak różnica między nimi jest ponad dwukrotna, ponieważ jej dorobek wyniósł 42 406 778 dol. Podium zamyka Simona Halep, która zarobiła 40 203 437 dol. Znakomicie w rankingu dorobkowym wypada Agnieszka Radwańska, która uplasowała się na dziewiątej lokacie, a sam zarobek wyniósł 27 683 907 dol.

Ranking najlepiej zarabiających tenisistek z samej gry

Miejsce: Nazwisko: Suma zarobionych pieniędzy (dol. amerykańskie): 1. Serena Williams

94 816 730

2. Venus Williams

42 406 778

3. Simona Halep

40 203 437

4. Maria Szarapova

38 777 962

5. Petra Kvitova

36 591 969

6. Wiktoria Azarenka

35 961 520

7. Caroline Wozniacki 35 233 415

8. Angelique Kerber

31 886 468

9. Agnieszka Radwańska 27 683 807

10. Swietłana Kuzniecowa

25 816 890

11. Karolina Pliskova 24 973 076

12. Garbine Muguruza

24 813 379

13. Martina Hingis

24 749 074

14. Kim Clijsters

24 545 194

15. Ashleigh Barty 23 829 070

26. Iga Świątek 16 854 913

28. Aryna Sabalenka 16 475 373



