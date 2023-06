Hubert Hurkacz zagra dzisiaj o finał w Stuttgarcie. O której i gdzie oglądać mecz Polaka?

Hubert Hurkacz jest obecnie sklasyfikowany na 14 miejscu w rankingu ATP. Mający 26 lat wrocławianin wypadł z czołowej dziesiątki w 2023 roku, ale być może niedługo ponownie będzie bił się o wyższe lokaty. Hurkacz bardzo dobrze prezentuje się bowiem na trawiastych kortach w Stuttgarcie. Polak dotarł już do półfinału wydarzenia rangi ATP 250.

Hubert Hurkacz powalczy dzisiaj o finał turnieju w Stuttgarcie

Hurkacz będzie miał z sobotnim rywalem rachunki do wyrównania. „Hubi” rywalizował z Janem-Lennardem Struffem w 2016 roku, podczas pojedynku w ramach Pucharu Davisa. Wówczas górą był Niemiec, który pokonał Hurkacza w trzech setach (7:6, 6:4, 6:1).

Od tego czasu wiele się jednak zmieniło. Teraz to Polak wydaje się być faworytem półfinału w Stuttgarcie. „Hubi” najlepiej czuje się na kortach trawiastych. Tenisista z Wrocławia zdołał to udowodnić, odnosząc m.in. swój największy dotychczasowy sukces w karierze, w 2021 roku docierając do najlepszej czwórki wielkoszlemowego Wimbledonu.

Struff z pewnością będzie jednak wymagającym przeciwnikiem. Niemiec jest dużo starszy od Hurkacza, mając 33 lata. Więcej doświadczenia w grze o wysoką stawkę wydaje się mieć jednak Polak, więc staż na światowych kortach niekoniecznie musi być decydujący. Po swojej stronie Struff będzie miał jednak publiczność, będąc faworytem gospodarzy.

O której i gdzie obejrzeć mecz Hubert Hurkacz – Jan-Lennard Struff?

Pojedynek pomiędzy Polakiem a Niemcem rozpocznie się w sobotę (tj. 17 czerwca) około godziny 15:30. Transmisja z pojedynku nie będzie jednak dostępna, tak jak bywało zazwyczaj, na kanałach Polsatu Sport. Co z pewnością jest dużym rozczarowaniem na przestrzeni całego turnieju dla polskich kibiców tenisa.

Jedyna szansa śledzenia wyników będzie możliwa za pośrednictwem portali bukmacherskich, po wcześniejszym zalogowaniu na stronie.

