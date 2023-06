Iga Świątek znów najlepsza! Zdeklasowała przeciwniczki

Iga Świątek wkrótce wróci na kort, by przygotować się jak najlepiej do zbliżającego się Wimbledonu. Najlepsza tenisistka świata jest świeżo po zwycięstwie w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie, dzięki czemu powiększyła nie tylko swoją gablotę z trofeami, ale także statystyki. Jak się okazuje, w kolejnej z nich nie ma sobie równych.

Iga Świątek najlepsza w statystyce obronionych tytułów

„Jedynka” światowego rankingu WTA jest w trakcie regeneracji po intensywnym czasie gry na mączce i choć nie jest do końca pewna siebie gry na trawie, to bardziej przed rokiem. Ponadto podkreśliła, że fizycznie czuje się znakomicie i znacznie lepiej niż przed niedawno zwyciężonym przez nią Rolandem Garrosem. Triumf we francuskich zawodach był dla niej obroną tytułu sprzed roku, a jednocześnie kolejnym obronionym turniejem w karierze.

Mało kto o tym wspomina, jednak nasza reprezentantka nie ma sobie równych pod tym względem. Jak ustalił serwis tennis-infinity.com liczba obron tytułów w tenisie kobiecym zdecydowanie spadła. Dotychczas najlepsza w tej statystyce była Elena Switolina, której dwukrotnie udało się zwyciężyć turniej Dubai Tennis Championship oraz Italian Open. Teraz zdeklasowała ją właśnie Iga Świątek. 22-latka zwyciężyła turnieje w Katarze i Stuttgarcie, a po rozprawieniu się z Karoliną Muchovą w finale Rolanda Garrosa poprawiła swój dorobek.

Warto dodać, że w obecnym sezonie poza Igą Świątek tytuły obroniły jedynie Tatjana Maria oraz Jekaterina Aleksandrowa. Natomiast najlepsza tenisistka świata będzie miała jeszcze jedną okazję na obronę tytułu, a mianowicie US Open.

