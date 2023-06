Aryna Sabalenka zagroziła Idze Świątek. „Chcę się na niej zemścić”

Dla fanów tenisa nie jest tajemnicą, że Aryna Sabalenka znajduje się obecnie w najważniejszym i najlepszym momencie swojej kariery sportowej. 25-latka z Mińska wygrała Australian Open i dotarła do półfinału Rolanda Garrosa, jednak w dalszym ciągu zajmuje drugie miejsce w światowym rankingu WTA. Lepsza od niej jest jedynie Iga Świątek, choć przewaga Polki topnieje (929 punktów). Białorusinka nie ukrywa, że ma dość patrzenia na plecy swojej rywalce i bardzo chce zdetronizować ją ze szczytu. Wkrótce będzie miała ku temu okazję.

Aryna Sabalenka chce rozwijać swoje ambicje

Już 3 lipca rozpocznie się wielkoszlemowy Wimbledon, podczas którego zobaczymy zarówno sportowców z Białorusi oraz Rosji. Aryna Sabalenka ma nadzieję na rozegranie dobrych zawodów na trawie, gdyż ma świadomość, że nie jest to mocna strona Igi Świątek, która niedawno wygrała prestiżowego Rolanda Garrosa. Potencjalna porażka Polki przy dobrym wyniku Białorusinki sprawi, że ta druga wskoczy na pierwsze miejsce światowego rankingu WTA.

W jednym z najnowszych odcinków serialu „Break Point” emitowanego na Netfliksie Aryna Sabalenka powiedziała wprost, że chce rozwijać się jako sportowiec i jako człowiek i przyznała, iż w przeszłości założyła razem ze swoim tatą, że w wieku 25 lat będzie miała na swoim koncie kilka zwycięstw w turniejach Wielkiego Szlema. Doskonale wie, że w grze jest młodsza i lepsza od niej Iga Świątek, która wygrywa coraz więcej turniejów i wszystko wskazuje na to, że zaczyna ją to denerwować. – W tym sezonie (2022 – przyp. red.) Iga Świątek wygrała wszystko. To było bardzo irytujące – mówiła Aryna Sabalenka.

Aryna Sabalenka zagroziła Idze Świątek

Ponadto Aryna Sabalenka powiedziała wprost, że zwycięstwa Igi Świątek wywołują w niej złość. Jej celem jest pokonanie Polki i zagroziła jej, mówiąc to bezpośrednio.

– Tak, Iga to mój cel. W tym sezonie pokonała mnie cztery razy. Byłam naprawdę wkurzona. Dlatego potrzebuję się na niej zemścić. Muszę być fizycznie i mentalnie na nią przygotowana – zaznaczyła agresywnie Aryna Sabalenka.

Czytaj też:

Władze Wimbledonu wydały wyrok ws. Rosji i Białorusi. Aryna Sabalenka poznała sytuacjęCzytaj też:

Tak Aleksander Łukaszenka pomógł Arynie Sabalence. „Albo zrywasz kontrakt, albo ekstradycja do Rosji”