Wielka umowa Igi Świątek. Zdecydowała się na współpracę z gigantem

Iga Świątek radzi sobie w ostatnich tygodniach bardzo dobrze. Polka wygrała po raz trzeci w karierze wielkoszlemowy Roland Garros. Na ulubionych kortach w stolicy Francji nie dała szans rywalkom, pokonując większość w dwóch setach. Tylko finalistka, Karolina Muchova, potrafiła doprowadzić w meczu z Raszynianką do trzeciej partii. Mimo tego najlepsza tenisistka świata i tak zakończyła pojedynek zwycięsko.

Iga Świątek z kolejną umową sponsorską

Polka nie miała jeszcze okazji dobrze odpocząć, bowiem już na początku przyszłego miesiąca rozpoczyna zmagania w kolejnym wielkoszlemowym turnieju. Powalczy na trawiastych kortach Wimbledonu, w jednej z najsłynniejszych imprez świata. Zanim do tego dojdzie, Świątek chce przygotować się do gry na trawie.

W międzyczasie liderka rankingu poinformowała o kolejnej umowie sponsorskiej. Świątek dwukrotnie wygrała w karierze turniej w Stuttgarcie. Zmagania na tych zawodach mają to do siebie, że zwyciężczyni otrzymuje samochód firmy Porsche. Polka wygrała edycję z tego roku, pokonując Arynę Sabalenkę. Teraz Świątek zamieściła w social mediach informacje o związaniu się z niemieckim producentem aut.

„Po drugiej wygranej w Stuttgarcie wielu z Was pisało, że może to dobry moment, aby rozpocząć współpracę z Porsche i że wydaje się to bardzo naturalne dla mnie, bo lubię jeździć i widać, ile sprawia mi to radości. Zgadnijcie! Dołączyłam do grona Przyjaciół marki Porsche w Polsce. I nie oznacza to, że za rok nie będę walczyć o trzecie auto w Stuttgarcie” – napisała Świątek.

Iga Świątek prowadzi w rankingu WTA

Przed początkiem Wimbledonu Iga Świątek prowadzi w rankingu WTA z wynikiem 8940 punktów. Za nią plasuje się Aryna Sabalenka (8066 pkt) oraz Jelena Rybakina (5090 pkt).

