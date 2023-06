Legenda polskiego tenisa ostrzega Igę Świątek przed Wimbledonem. „Będzie inaczej niż zwykle”

Iga Świątek nie ukrywa, że korty trawiaste nie należą do jej ulubionych. Mistrzyni gry na powierzchni ziemnej wkrótce rozpocznie turniej przygotowawczy WTA, który odbędzie się w Niemczech, po czym pojedzie do Wielkiej Brytanii wziąć udział w tamtejszym Wimbledonie. Dotychczas 22-latka najdalej dotarła do czwartej rundy wielkoszlemowych zawodów na powierzchni trawiastej w 2021 roku, a rok później odpadła na trzecim etapie, gdzie przegrała z Alize Cornet. Teraz będzie chciała poprawić swój wynik, a Łukasz Kubot jest pozytywnej myśli.

Legendy tenisa typują swoje faworytki do triumfu w Wimbledonie

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny Wimbledon jest jedną wielką niewiadomą. Wszystko ze względu na fakt, iż nie ma wyraźnej faworytki do zwycięstwa. Aryna Sabalenka niedawno przegrała w drugiej rundzie turnieju WTA w Berlinie, czym potwierdziła, że nie jest jeszcze do końca gotowa na Wimbledon. Podobnie nie wiadomo, jak spisze się Iga Świątek, która na trawiastych kortach nie radzi sobie najlepiej, a przygotowania są dopiero przed nią. W związku z tym legendy tenisa Andy Roddick oraz John McEnroe typują do ostatecznego triumfu Jelenę Rybakinę.

– Jelena Rybakina jest moją faworytką do wygrania w Wimbledonie, ponieważ jest najlepszą zawodniczką na trawie na świecie. To całkiem proste – mówił pierwszy z wymienionych w rozmowie z Tennis Channel.

Łukasz Kubot wierzy w Igę Świątek

Łukasz Kubot doskonale zdaje sobie sprawę, że Iga Świątek ma duże predyspozycje do zwycięstwa i poprawy swoich wyników w Wimbledonie. Niemniej ma świadomość również tego, że to korty inne niż wszystkie pozostałe, dlatego najważniejsza dla niej będzie kwestia przyzwyczajenia do nich.

– Oglądałem Igę na juniorskim Wimbledonie. Miała dużą siłę uderzenia i łatwość przechodzenia z głębi kortu do siatki. Kapitalnie to robiła. Ona to ma. Ma ten instynkt do gry na trawie. Może wygrać z każdym na tej nawierzchni. To kwestia przebudzenia. Sądzę, że ze swoim sztabem wyciągną maksimum. W Wielkim Szlemie najważniejsze są dwie pierwsze rundy. Trzeba je wygrać, żeby uzyskać pewność siebie, przyzwyczaić się do warunków. Na Igę będzie czekać kort centralny, a to kort inny niż wszystkie. Musi się obyć z atmosferą. A jak to zrobi Iga i jej drużyna, to będziemy wiedzieć ją w drugim tygodniu Wimbledonu – powiedział Łukasz Kubot w rozmowie z „Interią Sport”.

