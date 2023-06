To klucz do sukcesu Igi Świątek? Zaskakująca scena w trakcie meczu

Trzeba przyznać, że poniedziałkowy mecz, to nie była łatwa przeprawa dla Igi Świątek. Polka musiała się jednak mierzyć z reprezentantką gospodarzy, a dodatkowo wyjątkowo dobrze czującą się zawodniczką na kortach trawiastych. Tatjana Maria podczas Wimbledonu w 2022 roku dotarła do półfinału imprezy. Turniej WTA 250 w Bad Homburgu musiała jednak zakończyć na pierwszej przeszkodzie.

Iga Świątek z nietypowym wsparciem w trakcie meczu

W przypadku polskiej tenisistki poniedziałkowe spotkanie było pierwszym, które rozegrała na trawiastych kortach w 2023 roku. Widać było, że Świątek chce zaprezentować się z jak najlepszej strony, rozpoczynając swoją krótką drogę przed nadchodzącym Wimbledonem. Dla Polki mecz z Marią był pierwszym oficjalnym pojedynkiem od zwycięskiego finału na kortach Rolanda Garrosa.

Iga Świątek nie byłaby sobą, gdyby w trakcie spotkania nie zrobiła czegoś, czego nie można było spodziewać się w standartowym przebiegu spotkania. Tym razem mowa o pewnej scenie, jaka miała miejsce w przerwie. Polka usiadła na wyznaczonym miejscu i rozpoczęła… przeglądanie notatek, specjalnie przygotowanych w zeszycie. Tak można przynajmniej wywnioskować po szybkim przekartkowaniu ze strony zawodniczki.

Wielkoszlemowy Wimbledon również już wystartował

Kolejną rywalką Polki będzie Jill Teichmann. Szwajcarka jest dużo niżej notowana i trudno się spodziewać, żeby Świątek nie poradziła sobie z taką przeszkodą. Spotkanie zostanie rozegrane najprawdopodobniej w środę 28 czerwca. Dokładny rozkład gier turnieju w Niemczech nie jest jednak jeszcze znany.

Co ciekawe, od poniedziałku trwają również kwalifikacje do turnieju głównego na kortach Wimbledonu. Za to w poniedziałek (tj. 3 lipca) rozpocznie się walka już w drabince turniejowej, w której nie zabraknie wielu polskich akcentów. Najwięcej nasi kibice z pewnością będą sobie obiecywać po Świątek i Hubercie Hurkaczu.

