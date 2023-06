Szef federacji tenisowej zwrócił się do Aryny Sabalenki. „Musi być mądrzejsza od dziennikarzy”

Iga Świątek nie miała sobie równych podczas Roland Garros 2023. Polka, która broniła tytuł wywalczony przed rokiem, pokonała większość rywalek bez straty seta. Tylko Karolina Muchova w finale sprawiła, że pierwsza rakieta świata musiała walczyć w trzeciej partii. Czeszka w drodze do ostatecznej rywalizacji odprawiła największą rywalkę Świątek, Arynę Sabalenkę.

Prezes federacji radzi Arynie Sabalence

O Białorusince mówi się wiele w ostatnich miesiącach. Znajduje się w dobrej formie, którą pokazała m.in. w Madrycie, gdzie w finale tamtejszego turnieju zwyciężyła nad Świątek. Porażka w półfinale i zwycięstwo Polski sprawiło, że reprezentantka naszego kraju nadal ma przewagę. Może ją jednak stracić, jeśli potknie się na Wimbledonie, a Sabalenka spisze się bardzo dobrze.

Druga rakieta świata podczas ostatniego Roland Garros zadziwiała również sprawami pozasportowymi. Odmawiała udziału w konferencjach prasowych tłumacząc to zdrowiem psychicznym. Na temat zachowania zawodniczki dla „Sputnika” wypowiedział się ostatnio Siarhej Rutenka, prezes Białoruskiej Federacji Tenisa. Zdaniem włodarza, który dobrze zna Sabalenka, ta nie powinna zachowywać się podczas Wimbledonu tak samo jak w stolicy Francji. Zwraca uwagę, że musi umieć radzić sobie z niekorzystnymi pytaniami.

– Nie powinna uciekać od dziennikarzy. Powinna za to wypracować zrównoważone podejście do tego, co mówi. Zawsze może otwarcie odmówić odpowiedzi na pewne pytania. Dopytują ciągle, ale możesz odpowiedzieć tak samo. Teraz miała duże szanse, aby zostać pierwszą rakietą podczas Rolanda Garrosa – powiedział Rutenka. – Nie można być na szczycie i nie być pod presją. Jeśli Aryna chce być numerem jeden na świecie, musi się z tym pogodzić, nauczyć się zarządzać presją, być mądrzejsza niż ci dziennikarze, którzy zadają wszelkiego rodzaju prowokacyjne pytania – dodał sternik BFT.

Poczynania Aryny Sabalenki

Aryna Sabalenka jest triumfatorką Australian Open 2023. W zmaganiach na trawiastych kortach Wimbledonu najdalej dotarła do półfinału zmagań (2021).

