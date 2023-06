Iga Świątek – Jil Teichmann. O której mecz dziś i gdzie obejrzeć? Transmisja TV i online

Iga Świątek ma za sobą naprawdę udany początek tegorocznej przygody na kortach trawiastych. Pokonanie zeszłorocznej półfinalistki Wimbledonu Tatjany Marii nie należało do łatwych zadań, a jednak poza pierwszym setem Polka zdominowała grę i przeszła do kolejnego etapu. Tutaj czeka ją starcie ze znacznie niżej notowaną przeciwniczką, ale równie doskonale spisującą się w grze na trawie. Zapowiada się znakomite widowisko.

Co musi zrobić Iga Świątek, żeby pozostać liderką rankingu WTA?

Najłatwiejszą odpowiedzią na to pytanie jest, że nie może przestać wygrywać. I to prawda, jednak wiele również zależy od tego, jak spisywać się będą jej największe rywalki, czyli Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Dotychczas żadna z trzech najlepszych tenisistek światowego rankingu WTA nie potwierdziła dominacji nad pozostałymi przeciwniczkami podczas gry na kortach trawiastych, zatem nie da się wskazać jednej faworytki do triumfu w nadchodzącym wielkimi krokami Wimbledonie.

Jednak idąc dalej, wynik Igi Świątek w WTA 250 w Bad Homburgu wiele nam powie o potencjalnym układzie podium światowego rankingu WTA. Jeśli najlepsza tenisistka świata dotrze do finału tych rozgrywek, wówczas, tracąca do niej 929 punkty Aryna Sabalenka będzie musiała wygrać brytyjski turniej Wielkiego Szlema, żeby ją zdetronizować. Jelena Rybakina ma zbyt dużą stratę, żeby „przejąć stery” i stanąć na szczycie zestawienia. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas jedna z najciekawszych rywalizacji w żeńskim tenisie od wielu lat.

Iga Świątek – Jil Teichmann. O której i gdzie obejrzeć mecz dzisiaj?

Mecz Iga Świątek – Jil Teichmann rozpocznie się nie wcześniej niż o godz. 15:00. Będzie to trzecie spotkanie dnia na korcie centralnym w Bad Homburgu. Transmisję TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na antenie Canal+Sport oraz online w platrofmie Canal+Online.