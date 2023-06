Karty Wimbledonu oficjalnie rozdane. To pierwszy taki przypadek od 20 lat

Wimbledon będzie trzecim w sezonie turniejem zaliczanym do Wielkiego Szlema. Iga Świątek zgarnęła już jeden ze skalpów w 2023 roku, wygrywając rywalizację na kortach Rolanda Garrosa. W przypadku kortów trawiastych w Londynie tytułu z poprzedniej edycji wśród pań będzie bronić Kazaszka Jelena Rybakina.

Iga Świątek i Carlos Alcaraz „jedynkami” tegorocznego Wimbledonu

Londyński turniej jest uznawany za najbardziej prestiżowy w kalendarzu tenisa. Legenda, jaką obrośnięty jest Wimbledon (pierwsza edycja w 1877 roku), daje poczucie wyjątkowości miejsca i czasu, w którym jest rozgrywany. W środku roku na trawiastych kortach w sercu Londynu o sławę będą walczyć najlepsze tenisistki i najlepsi tenisiści globu.

Organizatorzy Wimbledonu w środę (tj. 28 czerwca) ujawnili, jak będzie wyglądać lista rozstawionych w turnieju. Wśród singlistek „jedynką” będzie Świątek. Za plecami Polki z „dwójką” wystąpi Aryna Sabalenka, a „trójka” to wspomniana obrończyni tytułu Rybakina. Rozstawiona będzie również inna Polka, Magda Linette. Poznanianka zagra z numerem 23. W turnieju głównym zagra jeszcze jedna polska singlistka, Magdalena Fręch.

Ciekawa sytuacja nastąpiła u panów. Po raz pierwszy od 2003 roku „jedynką” turnieju w Londynie nie będzie żaden z kwartetu: Roger Federer, Novak Djoković, Rafael Nadal oraz Andy Murray. Najwyżej rozstawiony singlistą będzie Carlos Alcaraz. Z wymienionego kwartetu Serb, zwycięzca Rolanda Garrosa 2023, zagra z „dwójką”. Hubert Hurkacz będzie turniejową „siedemnastką”.

Wielka kasa w puli nagród Wielkiego Szlema w Londynie

Tradycyjnie zwyciężczyni i zwycięzca turnieju wielkoszlemowego będzie mógł liczyć na spory zastrzyk gotówki. Pula nagród dla najlepszej singlisty i najlepszego singlisty to po przeszło 2,35 mln funtów.

Łącznie do wygrania będzie prawie 45 mln funtów. To niemal 12 procent więcej niż w poprzedniej edycji, zatem jak widać, zdecydowanie będzie o co grać w Londynie.

