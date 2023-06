Najlepszy wynik w karierze Igi Świątek! Świetny mecz przed Wimbledonem

Trzeba przyznać, że Iga Świątek przechodzi przyspieszony kurs gry na kortach trawiastych. Polka, która jest specjalistką od występów na nawierzchni ceglanej oraz twardej, przekonuje się również do trawiastych realiów. Awans do półfinału turnieju WTA 250 w Bad Homburgu to największy sukces na trawie w karierze Świątek.

Pewne zwycięstwo Igi Świątek nad rosyjską przeciwniczką

Pierwszy set rywalizacji pomiędzy Polką a Rosjanką (39 w rankingu WTA) trwał równo 40 minut. Świątek pierwszego break pointa zaliczyła przy prowadzeniu 3:2 i tej bezpiecznej przewagi już nie oddała. Blinkowej trzeba oddać, że miała kilka swoich momentów, wywalczyła sobie m.in. okazje do przełamań powrotnych.

Świątek w decydujących momentach broniła się całkiem niezłym serwisem, do tego coraz pewniejszą grą w trawiastych realiach. Dodatkowo widać było, że w przerwach konsultowała kolejne zagrania ze swoim trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Co było w pełni słuszne i dawało efekty.

Druga partia miała bardzo podobny przebieg do odsłony otwarcia. Tym razem Polka przełamała Rosjankę przy stanie 2:2. Poprawiając chwilę później na 4:2, a takiego prowadzenia już Świątek nie oddała do samego końca, jeszcze dokładając cztery wygrane gemy z rzędu! To był piorunujący finisz i ostateczne zwycięstwo 6:2 w secie i 2:0 w całym meczu.

Z kim Iga Świątek zagra w półfinale turnieju WTA 250 w Bad Homburgu?

Po czwartkowym triumfie liderkę rankingu czeka pojedynek polsko-włoski. W półfinale niemieckiego turnieju dosyć niespodziewanie znalazła się Lucia Bronzetti. Tenisistka nie była w gronie rozstawionych zawodniczek na niemieckiej trawie, ale zdołała pokonać kilka wyżej notowanych przeciwniczek.

Bronzetti zajmuje aktualnie 65 miejsce w zestawieniu WTA. W ćwierćfinale Włoszka bez większych problemów uporała się jednak z Warwarą Graczewą (6:4, 6:3). Świątek jest już tylko dwa kroki od finału w ostatnim sprawdzianie przed legendarnym Wimbledonem.

