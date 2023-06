Iga Świątek poznała rywalkę w Wimbledonie. Fatalne losowanie jednej z Polek

Iga Świątek jest po jednym wielkoszlemowym triumfie w 2023 roku. Polska mistrzyni zgarnęła trofeum na kortach Rolanda Garrosa. Na ostatniej prostej przed Wimbledonem zdecydowała się wycofać, ze względów zdrowotnych, z turnieju w Bad Homburgu. Polkę powinniśmy jednak zobaczyć na trawiastych kortach w sercu Londynu.

Iga Świątek poznała rywalkę, trudna przeprawa Magdaleny Fręch

Warto przypomnieć, ze londyński turniej jest uznawany za najbardziej prestiżowy w kalendarzu tenisa. Legenda, jaką obrośnięty jest Wimbledon (pierwsza edycja w 1877 roku), daje poczucie wyjątkowości miejsca i czasu, w którym jest rozgrywany. W środku roku na trawiastych kortach w sercu Londynu o sławę będą walczyć najlepsze tenisistki i najlepsi tenisiści globu.

Z kim na powitanie zagra Świątek? Rywalką Polki będzie Zhu Lin, mająca 29 lat Chinka. Magda Linette zagra za to z Jil Teichmann, czyli Szwajcarką, z którą kilka dni temu rywalizowała nasza liderka rankingu WTA. Trudne zadanie czeka Magdalenę Fręch. Najniżej rozstawiona z polskich singlistek już na powitanie zagra z czołową rywalką, mianowicie Tunezyjką Ons Jabeur.

Jaki los przytrafił się Hubertowi Hurkaczowi? W przypadku „Hubiego” nie jest najgorzej, wrocławianin zagra z Hiszpanem Albertem Ramosem-Vinolasem.

Wielka kasa w puli nagród Wielkiego Szlema w Londynie

Tradycyjnie zwyciężczyni i zwycięzca turnieju wielkoszlemowego będzie mógł liczyć na spory zastrzyk gotówki. Pula nagród dla najlepszej singlisty i najlepszego singlisty to po przeszło 2,35 mln funtów.

Łącznie do wygrania będzie prawie 45 mln funtów. To niemal 12 procent więcej niż w poprzedniej edycji, zatem jak widać, zdecydowanie będzie o co grać w Londynie.

