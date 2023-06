Magda Linette opublikowała poruszający wpis. Poważnie się nad tym zastanawiała

Magda Linette ma nieco iny charakter niż Iga Świątek, która często publicznie zabiera głos na temat wojny w Ukrainie i jednoznacznie wspiera naszych południowo-wschodnich sąsiadów. 31-latka natomiast dotychczas była w tych sprawach bardziej powściągliwa, ale teraz opublikowała na Facebooku post, który można uznać za poruszający.

Magda Linette myśli o losie Ukraińców i wojnie

Punktem wyjścia była tęsknota za rodziną, o którą często pytają ją kibice czy też dziennikarze. Tenisistka wyjaśniła, iż decydując się na karierę sportową, zdawała sobie sprawę z wielu wyrzeczeń, których się podejmie dla własnego rozwoju. Jakiś czas temu była jednak na dłuższą chwilę w Polsce i wtedy zwróciła uwagę na jedną rzecz.

Chodzi o Ukraińców, którzy ze względu na wojnę z Rosją uciekli ze swojej ojczyzny, aby przeżyć. – Zastanawiałam się wtedy, czy są tutaj od długiego czasu, czy stosunkowo od niedawna, jaka jest ich historia? Ułożyli sobie tutaj życie, czy znaleźli tylko schronienie? Jeśli są tutaj tylko na chwilę, to jak bardzo tęsknią za domem, do którego prawdopodobnie nie mogą, póki co wrócić? Wtedy przypomniałam sobie wszystkie pytania, które są mi zadawane. Jakie ja mam jednak szczęście, którego nie zawsze doceniam… Jakie wielu z nas ma – napisała Linette.

Mocne słowa Magdy Linette

Poznanianka wyjaśniła też, dlaczego tak rzadko publicznie zabiera głos w tego typu sprawach. 31-latka wyznaje zasadę „czyny, a nie słowa” i woli okazywać wsparcie nie za pomocą frazesów, lecz konkretnych działań. Teraz jednak postanowiła nieco zmienić podejście.

– Z drugiej strony myślę sobie, że może właśnie po to mam te „zasięgi”, żeby o tym mówić, żeby zwrócić uwagę na pewne rzeczy, żeby pokazać mój punkt widzenia… I z tego głosu chcę skorzystać. Temat wojny w Ukrainie medialnie nie jest już tak głośny, nie poświęca się temu aż takiej uwagi, dlaczego? Bo się już tak dobrze nie klika? Ona się nie skończyła i pamiętajmy, że codzienne tragedie cały czas mają miejsce – napisała, z lekkim oburzeniem.

Na koniec wpisu Linette dodała, iż cieszy się, że tak wielu Ukraińców znalazło w naszym kraju azyl, choć życzy im też, aby w przyszłości odnaleźli szczęście i spokój w rodzinnych domach.

