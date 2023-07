Iga Świątek już w wersji „Wimbledon 2023”. Polka opowiedziała o swoim zdrowiu

Niepokojące wieści dotyczące zdrowia Igi Świątek napłynęły bowiem w piątek. Polka miała cierpieć na zatrucie pokarmowe, zaliczając gorączkę i nieprzespaną noc. To sprawiło, że liderka światowych list nie podeszła do meczu z Lucią Bronzetti. Włoszka bez gry awansowała do meczu o tytuł w niemieckim Bad Homburgu.

Kiedy Iga Świątek zagra pierwszy mecz w Wimbledonie?

W sobotę poznaliśmy rozpiskę pierwszego dnia (tj. poniedziałek 3 lipca) turnieju w Londynie. Okazało się, że polscy kibice będą mieć sporą gratkę w postaci aż trzech meczów w tym samym czasie na trawiastych kortach Wimbledonu. Do gry wyjdą Iga Świątek, Magda Linette oraz Hubert Hurkacz.

Liderka rankingu WTA zmierzy się z Chinką Zhu Lin. Pojedynek ma rozpocząć się o godzinie 14:00 polskiego czasu. W sobotę Świątek oficjalnie pojawiła się w Londynie na spotkaniu z dziennikarzami. Opowiedziała m.in. o swoich problemach zdrowotnych, które zmusiły ją do wycofania się na etapie półfinału turnieju WTA 250 w Bad Homburgu.

– Wszystko jest już w porządku. Przyznaję jednak, że miałam za sobą bardzo kiepską noc. Zrobiliśmy rano z moim sztabem badania. I niestety, nie wyglądało to dobrze. Cierpiałam na ból brzucha, nie wiem jednak, czy coś było nie tak. Na szczęście jest już lepiej i jestem prawie pewna, że wszystko będzie w porządku już na turnieju w Londynie – powiedziała Świątek, czym dała odetchnąć ws. zdrowotnych.

Wielka kasa w puli nagród Wielkiego Szlema w Londynie

Tradycyjnie zwyciężczyni i zwycięzca turnieju wielkoszlemowego będzie mógł liczyć na spory zastrzyk gotówki. Pula nagród dla najlepszej singlisty i najlepszego singlisty to po przeszło 2,35 mln funtów.

Łącznie do wygrania będzie prawie 45 mln funtów. To niemal 12 procent więcej niż w poprzedniej edycji, zatem jak widać, zdecydowanie będzie o co grać w Londynie.

