Rusza Wimbledon 2023! O której dziś mecze Polaków? Tutaj odbędą się transmisje na żywo

Najlepsi zawodnicy i zawodniczki z całego świata zjechali do Wielkiej Brytanii, by wziąć udział w legendarnych rozgrywkach i powalczyć o jedno z czterech najbardziej prestiżowych trofeów tenisowych. W jego trakcie zobaczymy czwórkę Polaków: Igę Świątek, Magdę Linette, Magdalenę Fręch i Huberta Hurkacza. Już dziś czekają nas pojedynki trójki z wymienionych reprezentantów Polski. Zapowiada się naprawdę gorący i ciekawy dzień z tenisem w roli głównej!

Albert Ramos-Vinolas – Hubert Hurkacz. O której mecz i gdzie obejrzeć?

Kibice Huberta Hurkacza żyją nadzieją, że w końcu zobaczą najlepszą wersję 18. zawodnika rankingu ATP. Przed wrocławianinem trudne zadanie, ponieważ już w pierwszej rundzie naprzeciwko niego stanie doświadczony i utalentowany tenisista Albert Ramos-Vinolas, plasujący się na 76. pozycji rankingu ATP. Polak ma nad 35-latkiem tę przewagę, że zwyciężył mecz poprzedzający Wimbledon ze Słowakiem Alexem Molcanem 6:4, 6:3, natomiast Hiszpan uległ Francuzowi Arthurowi Rinderknechowi 7:6(0), 7:6(3).

Pojedynek Alberta Ramosa-Vinolasa z Hubertem Hurkaczem zaplanowany został na godz. 13:30. Będzie można go obejrzeć w TV na sportowych antenach Polsatu oraz online w platformie Polsat Box Go.

Magda Linette – Jil Teichmann. O której mecz i gdzie obejrzeć?

Nie da się ukryć, że Magda Linette przechodzi przez kryzys, który bardzo trudno jest jej zażegnać. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki WTA, od chwili pamiętnego Australian Open tylko dwukrotnie udało jej się dotrzeć dalej niż do drugiej rundy jakichkolwiek zawodów. Miało to miejsce w meksykańskiej Meridzie oraz amerykańskim Miami. W obu turniejach odpadała na trzecim etapie odpowiednio ze Szwedką Rebeccą Peterson oraz Amerykanką Jessiką Pegulą. W poprzednim meczu przegrała z najbliższą przeciwniczką Igi Świątek, Chinką Lin Zhu 3:6, 0:6.

Co ciekawe, pierwszą rywalką poznanianki w Wimbledonie będzie niedawno pokonana przez raszyniankę Jil Teichmann. Pojedynek z liderką światowego rankingu WTA był jej ostatnim przed wielkoszlemowymi brytyjskimi rozgrywkami. Mecz Magda Linette – Jil Teichmann zaplanowany został na godz. 13:30 i również będzie można go obejrzeć w TV na sportowych antenach Polsatu oraz online w platformie Polsat Box Go.

Iga Świątek – Lin Zhu. O której mecz i gdzie obejrzeć?

Wisienką na torcie dla polskich kibiców będzie dziś spotkanie Igi Świątek z wcześniej wspomnianą Chinką Lin Zhu. Po nieudanym okresie na mączce 34. zawodniczka rankingu WTA odbyła przyzwoity turniej w Birmingham, gdzie odpadła dopiero na czwartym etapie, przegrywając 3:6, 2:6 z Barborą Krejcikovą. W pojedynku z Igą Świątek to raszynianka jest bezapelacyjną faworytką, nawet mimo tego, że niedawno nasza reprezentantka wycofała się z zawodów w Bad Homburgu ze względu na chorobę.

22-latka stawiana jest w gronie faworytek do ostatecznego triumfu w rozgrywkach, jednak jej przeszłość na kortach trawiastych budzi mieszane uczucia. Pierwszym krokiem do zwycięstwa będzie pokonanie Chinki. Mecz Igi Świątek z Lin Zhu zaplanowany został na godz. 14:00 i podobnie, jak dwa poprzednie mecze będzie można go obejrzeć w TV na sportowych antenach Polsatu oraz online w platformie Polsat Box Go.

Przypomnienie: Wszystkie mecze tenisowe nie muszą odbyć się o zaplanowanych godzinach. Wpływ na czas ich rozpoczęcia będą miały wcześniejsze spotkania, które odbędą się na poszczególnych kortach.

Czytaj też:

Hubert Hurkacz stracił groźnego rywala w Wimbledonie. To zeszłoroczny finalista rozgrywekCzytaj też:

Rosjanie uderzyli w Igę Świątek. Mają wobec Polki poważny zarzut