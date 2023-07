Iga Świątek kontra Lin Zhu w pierwszej rundzie Wimbledonu. O której i gdzie transmisja online i w TV?

Nie jest tajemnicą, że korty trawiaste nie są ulubionymi w hierarchii Igi Świątek. Polka jednak przystępuje do tegorocznej edycji Wimbledonu jako liderka światowego rankingu, dlatego kibice i eksperci oczekują od niej, że zajdzie daleko, a może nawet wygra cały turniej. Żeby to jednak uczynić, najpierw musi pokonać Lin Zhu.

Iga Świątek i Lin Zhu zmierzą się w pierwszej rundzie Wimbledonu

Co ważne, reprezentantka naszego kraju trafiła do stosunkowo łatwej części drabinki. Dopiero w czwartej rundzie lub ćwierćfinale może zmierzyć się z potencjalnie trudną dla siebie przeciwniczką. To oczywiście nie oznacza jednak, że może lekceważyć inne tenisistki, takie jak na przykład Lin Zhu. Choć 22-latka jest faworytką w starciu z Chinką z 34. miejsca rankingu WTA, to nie powinna z góry zakładać wygranej.

Pytanie, w jakiej formie będzie Świątek. Tuż przed Wimbledonem brała bowiem udział w turnieju Bad Homburg (na trawie), by przygotować się do Wielkiego Szlema, dotarła do półfinału, a następnie wycofała się ze względów zdrowotnych. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że chodziło o gorączkę i zatrucie pokarmowe, a nie żadną groźną kontuzję.

Wimbledon. Iga Świątek kontra Lin Zhu – o której i gdzie oglądać transmisję online i w TV?

Mecz Igi Świątek z Lin Zhu zaplanowano jako pierwszy w kolejności, dlatego tylko ewentualne problemy związane na przykład z pogodą mogłyby sprawić, że starcie rozpoczęłoby się ze znacznym opóźnieniem. Jeśli jednak wszystko pójdzie zgodnie z planem, Polka i Chinka pojawią się na korcie o godzinie 14:00.

Mecz raszynianki i przeciwniczki będzie można obejrzeć zarówno w telewizji, jak i w internecie. W pierwszym przypadku transmisję przeprowadzi kanał Polsat Sport. W drugim zaś, w formie online, będzie ona dostępna w serwisie polsatboxgo.pl.

