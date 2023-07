Iga Świątek ma autostradę do finału Wimbledonu. Właśnie odpadły groźne rywalki

W środowe popołudnie Iga Świątek bez większych problemów uporała się z przeciwniczką w II rundzie Wimbledonu. W pokonanym polu Polka pozostawiła Sarę Sorribes Tormo. Hiszpanka przegrała z liderką rankingu WTA w dwóch setach (2:6, 0:6). Niedawna zwyciężczyni na kortach Rolanda Garrosa jest w naprawdę wysokiej formie.

Wimbledon: Maria Sakkari oraz Tatjana Maria poza turniejem

W środę dokończono niektóre przełożone ze względu na deszcz mecze. Jednym z takich, który dobiegł szczęśliwego końca, był pojedynek z udziałem ubiegłorocznej półfinalistki Wimbledonu, Tatjany Marii. Niemka, która w rankingu WTA zajmuje odległe 62 miejsce, przegrała w trzech setach (1:6, 6:2, 3:6) z wyżej notowaną (37) Rumunką Soraną Ciristeą.

Maria bardzo dobrze radziła sobie w Londynie przed rokiem, więc można było się spodziewać, że zechce ponownie pójść za ciosem i sprawić kolejną niespodziankę. Ciristea jednak do tego nie doprowadziła.

Jeszcze większym zaskoczeniem była porażka Marii Sakkari. Greczynka, która jest ósmą tenisistką świata była w środę słabsza od Marty Kostjuk. Ukrainka wygrała w trzech setach. Choć zaczęła od 0:6, w kolejnych dwóch partiach Kostjuk wygrała 7:5 i 6:2, wyrzucając jedną z bardziej znanych tenisistek z turnieju.

twitter

Warto dodać, że z imprezą pożegnała się również Coco Gauff. Amerykanka nie poradziła sobie w rywalizacji ze swoją rodaczką Sofią Kenin (4:6, 6:4, 2:6). Jak widać, Iga Świątek może ze spokojem spoglądać, jak kolejne groźne rywalki żegnają się z turniejem.

Wielka kasa w puli nagród Wielkiego Szlema w Londynie

Tradycyjnie zwyciężczyni i zwycięzca turnieju wielkoszlemowego będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Pula nagród dla najlepszej singlistki i najlepszego singlisty to po przeszło 2,35 mln funtów.

Łącznie do wygrania będzie prawie 45 mln funtów. To niemal 12 procent więcej niż w poprzedniej edycji, zatem jak widać, zdecydowanie jest o co grać w Londynie.

Czytaj też:

Jest decyzja ws. meczu Huberta Hurkacza. Zaskakujący termin pojedynku PolakaCzytaj też:

Aryna Sabalenka poruszyła wątek macierzyństwa. Zaskakujące wyznanie Białorusinki