Jan Choinski – Hubert Hurkacz. Gdzie obejrzeć? O której godzinie dziś mecz?

Hubert Hurkacz bardzo obiecująco wszedł w tegoroczne rozgrywki Wimbledonu. Pewne zwycięstwo 3:0 z Albertem Ramosem-Vinolasem otworzyło przed Polakiem duże perspektywy i do kolejnego spotkania przystąpi w roli bezapelacyjnego faworyta. Spotkanie powinno już być rozstrzygnięte, jednak pogoda w Londynie ponownie spłatała figla tenisistom i mecz został przesunięty. Oby dziś było inaczej.

Hubert Hurkacz liczy na korzystny dla siebie przebieg Wimbledonu

Kibice zdają sobie sprawę, że pogoda w Wielkiej Brytanii rządzi się swoimi prawami i niemal co roku Wimbledon napotyka problemy z rozgrywaniem meczów. Jedynie kort centralny oraz jeden z głównych posiadają zadaszenia, a pozostałe mecze rozgrywane są pod gołym niebem. Hubert Hurkacz już zdołał rozegrać jeden mecz, po którym nabrał pewności siebie. Wierzy, że kolejne spotkania przejdą bez większych komplikacji i uda mu się równie efektywnie pokonać przeciwników. Dodał, że chciałby powtórzyć wynik z Wimbledonu w 2021 roku, kiedy dotarł aż do półfinału.

– Na pewno pierwsze mecze są niełatwe, bo człowiek przygotowuje się do turnieju przez długi czas i naprawdę zadowolony jestem z tego jak grałem, jakie decyzje podejmowałem. Oczywiście nie jest to jeszcze to, gdzie chcę być z moją grą, ale na pewno jest dużo pozytywów (...) Nie jestem jeszcze w idealnym punkcie, ale czemu nie zagrać świetnie tutaj tych dwóch tygodni? Na pewno tenisowo i mentalnie wiem, że mogę to zrobić – mówił Hubert Hurkacz po meczu z Albertem Ramosem-Vinolasem.

Jan Choinski – Hubert Hurkacz. Gdzie obejrzeć i o której godzinie dziś jest mecz?

Mecz Jan Choinski – Hubert Hurkacz zaplanowany został na godzinę nie wcześniejszą niż 12:00. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, powinien rozpocząć się dokładnie o tej porze. Spotkanie będzie można obejrzeć w TV w kanałach sportowych Polsatu oraz online w platformie Polsat Box Go.

Czytaj też:

Wyjątkowe słowa legendy tenisa o Idze Świątek. Wskazał jej duży atutCzytaj też:

Iga Świątek o istotnym szczególe podczas Wimbledonu. Polka przyznała to otwarcie