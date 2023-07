Iga Świątek zostawiła w tyle Arynę Sabalenkę. Polka znalazła się na samym szczycie

Tegoroczny Wimbledon rozpoczął się od można powiedzieć tradycyjnych problemów atmosferycznych. Kiedy część tenisistek i tenisistów zapewniło sobie już awanse do trzeciej rundy, tak niektórzy wciąż czekają na rozegranie drugiej. Jedną z takich zawodniczek jest Czeszka Petra Kvitova, która według planów na kort ma wyjść dzisiaj o godz. 12:00. Czeszka nie ukrywała irytacji takim stanem rzeczy, jednak twierdzi, że to wina organizatorów. Jest to także dobry moment dla statystyków tenisowych, a jeden z nich szczególnie wziął się do pracy.

Iga Świątek najlepsza w kolejnej statystyce

Według statystyka Juana Ignacio Iga Świątek jest obecnie najlepszą z aktywnych tenisistek, które najczęściej awansowały do drugich rund turniejów wielkoszlemowych. Polka dokonała tego piętnastokrotnie z rzędu, a po raz ostatni wpadka zdarzyła jej się w Wimbledonie w 2019 roku, kiedy przegrała z Viktorią Golubić 2:6, 6:7(3). Tuż za Polką plasuje się Amerykanka Jessica Pegula, która ma na swoim koncie jedenaście wygranych pierwszych rund Wielkiego Szlema z rzędu, a po raz ostatni odpadła w niej podczas Rolanda Garrosa 2020.

Ciekawostką jest fakt, że na ostatnim stopniu podium w tym zestawieniu znajduje się tenisistka, której nigdy nie udało się dotrzeć nawet do ćwierćfinału Wimbledonu, Rumunka Irina-Camelia Begu. Zawodniczka po raz ostatni odpadła w pierwszej rundzie US Open w 2021 roku. Dobrymi wynikami mogą pochwalić się także Caroline Garcia oraz Bianca Andreescu (obie po sześć zwycięstw) oraz Ons Jabeur i dzisiejsza przeciwniczka Igi Świątek, Petra Martić (po pięć triumfów). Aryna Sabalenka zanotowała dotychczas cztery udane inauguracje z rzędu, a miałaby ich aż trzynaście, gdyby nie jej nieobecność w zeszłorocznym Wimbledonie.

