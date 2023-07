Magda Linette żegna się z Wimbledonem. Nie będzie historycznego wyniku

Magda Linette potrafi grać naprawdę efektowny tenis, ale w Wielkich Szlemach ma na koncie tylko jeden duży sukces – tegoroczny półfinał Australian Open. Poza tym jednak nigdy nie dotarła dalej niż do trzeciej rundy, więc gdyby udało jej się tym razem, byłoby to spore osiągnięcie. Po pokonaniu dwóch rywalek poznanianka spotkała się na korcie z Belindą Bencić i znów stoczyła z nią zacięty bój.

Magda Linette przegrała pierwszy set z Belindą Bencić

Że nie będzie łatwo, to było jednak wiadomo i przekonaliśmy się o tym już na starcie spotkania. Dość szybko Szwajcarka wyszła na prowadzenie 2:1, a reprezentantka naszego kraju trochę jej w tym pomagała stosunkowo prostymi błędami, szczególnie biciem po autach. W jej uderzeniach brakowało też odpowiedniej kąśliwości.

Bencić utrzymywała prowadzenie nad Biało-Czerwoną, mimo że ta próbowała ją gonić. Trzeba jednak napisać to wprost – sporo punktów, które zdobywała Linette, wynikało z pomyłek jej przeciwniczki. 26-latka potrafiła zrobić nawet kilka podwójnych błędów przy serwisie. Po zmarnowaniu break pointów zrobiło się więc 5:3, a za moment 6:3.

Wynik meczu Magda Linette – Belinda Bencić nie pozostawia złudzeń

Na początku drugiego seta zdawało się, że to reprezentantka Polski przejmie inicjatywę, ponieważ ta kilka razy zmusiła Szwajcarkę do bardziej defensywnej gry. Niestety w kluczowych momentach 31-latce brakowało dokładności. Do tego straciła serwis i po kilkunastu minutach zrobiło się 3:0 dla Bencić.

W kolejnych gemach Szwajcarka zupełnie zdominowała rywalizację, a Linette wyglądała, jakby zupełnie straciła nadzieję i ochotę na dalszą grę. W czwartym i piątym gemie obejrzeliśmy kilka akcji, w których psuła bardzo proste piłki, co właściwie oznaczało rozstrzygnięcie tego starcia. Polka miała jeszcze jeden zryw pod koniec spotkania, gdy dwukrotnie wybroniła się z ostatecznej porażki i przy wyniku 5:0 dla Bencić wygrała pierwszy gem w drugiej partii. Niestety jednak co się odwlecze, to nie uciecze. Ostatnie to 26-latka zatriumfowała 6:1, w całym spotkaniu zwyciężyła 2:0 i wyeliminowała poznaniankę z Wimbledonu w trzeciej rundzie.

