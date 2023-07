Iga Świątek walczy o ćwierćfinał Wimbledonu. O której i gdzie oglądać mecz z Belindą Bencic?

Iga Świątek i Hubert Hurkacz wciąż mają szansę na triumf na Wimbledonie. W 1/8 finału pierwsza rakieta świata będzie miała okazję pomścić Magdę Linette, która przegrała z wyżej notowaną Belindą Bencic.

Pierwsza rakieta świata bardzo dobrze sobie radzi na tym wielkoszlemowym turnieju. Bez większych problemów pokonała Lin Zhu 2:0 (6:3, 6:1), a następnie rozbiła Sarę Sorribes Tormo również bez straty seta (6:2, 6:0). W 1/16 turnieju Iga Świątek pokonała Petrę Martić.

Obie zawodniczki darzą się szacunkiem

Po tym spotkaniu Iga Świątek została zapytana o pogromczynię Magdy Linette – Belindę Bencic. Raszynianka zapewniła, że to nie będzie łatwy mecz, bo w czwartej rundzie nie ma już słabych rywalek. – Wiemy dobrze, co potrafi zagrać. Belinda jest doświadczoną i dobrą zawodniczką – wyznała.

Szwajcarska zawodniczka również wypowiedziała się na temat starcia z pierwszą rakietą świata. „Jestem naprawdę gotowa na to wyzwanie” – powiedziała Szwajcarka, cytowana przez wtatenis.com. Za reprezentantką Szwajcarii przemawia jej fenomenalna statystyka gier przeciwko pierwszym rakietom świata, jednak to Iga Świątek będzie faworytką. Ten bilans to 4-3, z czego trzy triumfy są nad Naomi Osaką i jeden nad Sereną Williams.

„Nie mogę się doczekać meczu z nią. Myślę, że jestem zawodniczką, która dobrze gra przeciwko najlepszym” – podkreśliła.

Wimbledon: Gdzie oglądać mecz Iga Świątek – Belinda Bencic

Iga Świątek i Belinda Bencic mierzyły się ze sobą trzykrotnie, z czego dwa razy lepsza była Iga Świątek. Ostatni raz tenisistki spotkały się na United Cup w styczniu 2023 roku. Wówczas lepsza była raszynianka – 6-3, 7-6(3). Z kolei podczas US Open 2021 Szwajcarka triumfowała po bardzo zaciętym meczu 7-6 (12), 6-3. W tym samym roku Iga Świątek triumfowała z reprezentantką Szwajcarii podczas WTA Adelajda. Z kolei niedzielne spotkanie będzie ich pierwszym na trawie.

Mecz Iga Świątek – Belinda Bencic zaplanowano na niedzielę 9 lipca. To spotkanie będzie drugie na korcie centralnym. Jako pierwsi na ten kort o godz. 14:0 wyjdą Andriej Rublev i Alexander Bublik. To oznacza, że zawodniczki wyjdą na ten kort nie wcześniej, niż o godz. 16:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać w TV na sportowych kanałach Polsatu oraz online w internecie w serwisach streamingowych zawierających te kanały, np. Polsat Box Go.

